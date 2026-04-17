прогноз на матч Кубка Стэнли

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 19 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Питтсбург»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах «Питтсбург» заработал 98 очков, с которыми закрепился на 7-й позиции в таблице Восточной конференции, на 1 турнирный пункт отстав от 7-й «Оттавы».

Последние матчи: На флажке сезона «Питтсбург» дважды встретился с «Вашингтоном», которому сгорел и на домашнем льду (3:6), и в столице (0:3).

Последний матч команда Дэна Мьюза провела против «Сент-Луиса» в Миссури, где при 12 заброшенных шайбах слабее оказались именно «Пингвинз» (5:7).

Не сыграют: Коннор Девар, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт.

Состояние команды: «Питтсбург», нацеленный на перестройку в долгосрочной перспективе, готовится к финальному кубковому штурму с ветеранами. При этом регулярная кампания «Пингвинз» сопровождалась как взлетами, так и падениями.

Общий этап сезона команда Дэна Мьюза закончила со вторым на Востоке показателем результативности (293 гола) и худшей по надежности обороной среди действующих представителей топ-8 (268 пропущенных).

«Филадельфия»

Путь к плей-офф: «Филадельфия» закрепилась на 8-й строке Восточной конференции с 98 очками в наличии. На 3 турнирных балла «Флайерз» опередили 9-й «Вашингтон».

Последние матчи: В одном из важнейших в турнирном плане матчей «Филадельфия», 10 апреля, сгорела «Детройту» (3:6). Но серию дальнейших игр команда провела без ошибок.

Так, сокрушительную победу коллектив Рика Токкета утвердил на льду «Виннипега» (7:1), после чего в домашних стенах разобрался с «Каролиной» (3:2, бул.) и «Монреалем» (4:2).

Не сыграют: Родриго Аболс, Никита Гребенкин.

Состояние команды: В условиях высокой плотности в нижней половине Востока «Филадельфия» достигла локальной вершины с точки зрения игры и забрала последнюю путевку в плей-офф на флажке регулярки.

В Кубок Стэнли «Флайерз» вышли с самым низким показателем результативности среди всех представителей плей-офф родной конференции (250 голов), при этом в семи недавних встречах команда Рика Токкета одержала шесть побед.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в 4 личных встречах из 5 последних дома

В 9 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забито 6 или более голов

«Филадельфия» забивала 3 шайбы и более в 8 последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.50, победа «Филадельфии» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.19.

Прогноз: Данное противостояние обладает не только большим турнирным весом, но и высоким принципиальным подтекстом. Обе команды желают прибить своего заклятого соперника и поэтому стараются выкладываться на максимум, нередко взвинчивая темп и усиливая качество голевых эпизодов.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Питтсбург — Филадельфия принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.95.

Прогноз: «Филадельфия» перед началом плей-офф выдала серию убедительных матчей в гостях, поэтому в кубковой игре от нее можно ожидать предельную неуступчивость.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Питтсбург — Филадельфия принесёт чистый выигрыш 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.77.