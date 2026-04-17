Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 апреля.

«Юта» — «Сент-Луис» — 3:5

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу.

«Сент-Луис» набрал 86 очков в 82 матчах и финишировал на 11-й строчке в Западной конференции.

«Юта» стала шестой и с 92 очками в 82 играх вышла в плей-офф.

«Юта» — «Сент-Луис» — 3:5

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 1:6

Российский нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов сравнял счет в игре на 7-й минуте.

«Сан-Хосе» набрал 86 очков в 82 матчах и занял 10-е место в Западной конференции.

«Виннипег» стал 12-м — 82 очка в 82 играх. Обе команды не попали в плей-офф.

«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 1:6

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 4:5

«Анахайм» набрал 92 очка в 82 матчах и занял 7-е место в Западной конференции.

«Нэшвилл» финишировал на 11-й строчке — 86 очков в 82 играх.

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 4:5

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:1

Российский вратарь «Флэймз» Арсений Сергеев отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Для него это был дебютный матч в НХЛ.

«Калгари» набрал 77 очков в 82 матчах и финишировал на 14-м месте в Западной конференции.

«Лос-Анджелес» стал восьмым — 90 очков в 82 играх.

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:1

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 6:1

Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

«Эдмонтон» набрал 93 очка в 82 матчах и занял 5-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда встретится с «Анахаймом».

«Ванкувер» стал последним — 58 очков в 82 играх.

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 6:1

«Колорадо» — «Сиэтл» — 2:0

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами.

«Колорадо» набрал 121 очко в 82 матчах и занял первое место в Западной конференции.

«Сиэтл» не вышел в плей-офф — 13-е место (79 очков).