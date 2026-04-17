В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «PNC-арене» 18 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Оттава с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Каролина» завершила на 1-м месте в Восточной конференции со 113 очками на счету. На 4 турнирных пункта коллектив из Роли опередил 2-й «Баффало».

Последние матчи: Заключительную часть общего этапа «Каролина» провела в гостях. Первые две игры закончились убедительными победами над «Чикаго» (7:2) и «Ютой» (4:1).

В третьей встрече команда Рода Бриндамора не справилась с «Филадельфией» (3:2, бул.). В последнем матче «Харрикейнз» скромно разобрались с «Айлендерс» (2:1).

Не сыграют: Логан Станковен.

Состояние команды: «Каролина» провела сильный регулярный сезон, добившись победы в Восточной конференции. После многолетних провалов в Кубке «Харрикейнз» надеются пошуметь в плей-офф.

В последних девяти матчах коллектив Рода Бриндамора забрал семь победных результатов. В шести выигранных встречах лидер Востока вколачивал не менее 4 шайб, а в пяти случаях — не пропускал больше 2 голов.

«Оттава»

Путь к плей-офф: На общем этапе сезона канадцы из Онтарио закрепились на 6-й позиции в таблице Восточной конференции. С 99 очками на счету, «Сенс» на 1 балл отстали от 5-го «Бостона».

Последние матчи: Один из последних матчей регулярки «Оттава» провела на территории «Айлендерс», где добилась убедительной победы «всухую» (3:0).

Другой выезд завершился поражением в упорной игре против «Нью-Джерси» (3:4, от). В финальной встрече команда Трэвиса Грина в домашних стенах прибила «Торонто» в дерби Онтарио (3:1).

Не сыграют: Ник Дженсен, Тайлер Клевен.

Состояние команды: «Оттава» пробилась в плей-офф не в последнюю очередь благодаря мощному рывку на флажке регулярного чемпионата. В условиях высокой конкуренции «Сенаторз» показали предельную неуступчивость.

В шести матчах перед началом Кубка Стэнли команда Трэвиса Грина установила пять побед и ни разу не проиграла в основное время. Четырежды на этом отрезке канадцы снесли соперников с гандикапом в +3 и выше.

Статистика для ставок

«Каролина» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3 матчей кряду

«Каролина» обыграла «Оттаву» в 5 домашних встречах из 6 последних

В 3 личных встречах из 4 последних было забито 7 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.20, победа «Оттавы» — в 3.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Несмотря на статус победителя Восточной конференции и фактор домашней игры, против «Оттавы» играть будет трудно. Но при всем давлении, которое попытаются организовать канадцы, команда Рода Бриндамора должна забирать начало этой серии.

Ставка: «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.95.

Прогноз: Чтобы подавить сопротивление «Оттавы», уровень которого, безусловно, будет высоким, «Каролине» придется продемонстрировать образец атакующего исполнения.

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 1.73.