В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «PNC-арене» 18 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Оттава с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Каролина»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Каролина» завершила на 1-м месте в Восточной конференции со 113 очками на счету. На 4 турнирных пункта коллектив из Роли опередил 2-й «Баффало».
Последние матчи: Заключительную часть общего этапа «Каролина» провела в гостях. Первые две игры закончились убедительными победами над «Чикаго» (7:2) и «Ютой» (4:1).
В третьей встрече команда Рода Бриндамора не справилась с «Филадельфией» (3:2, бул.). В последнем матче «Харрикейнз» скромно разобрались с «Айлендерс» (2:1).
Не сыграют: Логан Станковен.
Состояние команды: «Каролина» провела сильный регулярный сезон, добившись победы в Восточной конференции. После многолетних провалов в Кубке «Харрикейнз» надеются пошуметь в плей-офф.
В последних девяти матчах коллектив Рода Бриндамора забрал семь победных результатов. В шести выигранных встречах лидер Востока вколачивал не менее 4 шайб, а в пяти случаях — не пропускал больше 2 голов.
«Оттава»
Путь к плей-офф: На общем этапе сезона канадцы из Онтарио закрепились на 6-й позиции в таблице Восточной конференции. С 99 очками на счету, «Сенс» на 1 балл отстали от 5-го «Бостона».
Последние матчи: Один из последних матчей регулярки «Оттава» провела на территории «Айлендерс», где добилась убедительной победы «всухую» (3:0).
Другой выезд завершился поражением в упорной игре против «Нью-Джерси» (3:4, от). В финальной встрече команда Трэвиса Грина в домашних стенах прибила «Торонто» в дерби Онтарио (3:1).
Не сыграют: Ник Дженсен, Тайлер Клевен.
Состояние команды: «Оттава» пробилась в плей-офф не в последнюю очередь благодаря мощному рывку на флажке регулярного чемпионата. В условиях высокой конкуренции «Сенаторз» показали предельную неуступчивость.
В шести матчах перед началом Кубка Стэнли команда Трэвиса Грина установила пять побед и ни разу не проиграла в основное время. Четырежды на этом отрезке канадцы снесли соперников с гандикапом в +3 и выше.
Статистика для ставок
- «Каролина» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3 матчей кряду
- «Каролина» обыграла «Оттаву» в 5 домашних встречах из 6 последних
- В 3 личных встречах из 4 последних было забито 7 или более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.20, победа «Оттавы» — в 3.30.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.
Прогноз: Несмотря на статус победителя Восточной конференции и фактор домашней игры, против «Оттавы» играть будет трудно. Но при всем давлении, которое попытаются организовать канадцы, команда Рода Бриндамора должна забирать начало этой серии.
Ставка: «Каролина» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.95.
Прогноз: Чтобы подавить сопротивление «Оттавы», уровень которого, безусловно, будет высоким, «Каролине» придется продемонстрировать образец атакующего исполнения.
Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 1.73.