«Лос-Анджелес» не потеряет очки в последней игре?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 17 апреля. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Калгари — Лос-Анджелес с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Калгари»

Турнирное положение: В активе «Калгари» — 75 очков и 81 сыгранный матч. В таблице Запада канадцы из Альберты занимают 14-е место, на 15 пунктов отставая от команд из топ-8.

Последние матчи: В конце недели «Калгари» поставил точку в затяжной серии выездов, которая закончилась поражениями на льду «Колорадо» (1:3) и «Сиэтла» (1:4).

Впервые в апреле сыграв на домашнем льду, «Флэймз» прикончили «Юту» (4:1), но уже в следующей встрече в очередной раз уступили «Колорадо» (1:3).

Не сыграют: Кевин Баль, Джейк Бин, Мэтт Коронато, Джоэл Хэнли, Самюэль Гонзек, Джонатан Юбердо, Ян Кузнецов, Матвей Гридин.

Состояние команды: Очередной регулярный сезон «Калгари» заканчивает в числе неудачников. По ходу чемпионата канадцы демонстрировали лишь фрагментарные всплески топ-исполнения, тогда как на дистанции выглядели ужасающе.

За тур до завершения общего этапа команда Райана Гуски входит в тройку худших представителей родной конференции по результативности (209 голов), тогда как в восьми последних матчах «Флэймз» потерпели шесть поражений.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» за тур до конца закрепился на 8-й позиции в таблице Западной конференции с 90 очками в наличии, по дополнительной разнице отставая от 7-го «Анахайма».

Последние матчи: После турнирно значимой победы над «Нэшвиллом» (3:2, бул.) «Лос-Анджелес» дома прошелся по «Ванкувер» (4:1) и скромно обыграл «Эдмонтон» (1:0).

Накануне в гостевых условиях команда Ди Джея Смита одержала верх над «Сиэтлом» (5:3), тогда как справиться с «Ванкувером» не сумела (3:4, от).

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Алекс Туркотт, Джефф Мэлотт.

Состояние команды: Точечную перестройку, затеянную на флажке сезона, «Лос-Анджелес» может считать успешной. Команда, ранее сменившая тренера, добилась выхода в плей-офф.

В восьми последних играх «Кингз» одержали шесть побед. На этом же соревновательном отрезке коллектив Ди Джея Смита заработал 14 зачетных баллов из возможных 16.

Статистика для ставок

«Калгари» победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 3 последних личных встречах было забито 4 или менее голов

В 2 личных встречах из 3 последних была зафиксирована ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.96, ничья — в 4.22, победа «Лос-Анджелеса» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Лос-Анджелес» находится в отличной форме, чего не скажешь о «Калгари», который в последних матчах выходит на лед без нацеленности на борьбу и результат.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит за 2.20.

Прогноз: «Калгари» является одним из худших на дистанции клубов лиги по продуктивности в нападении. Без какой-либо мотивации и турнирного давления, от «Флэймз» вряд ли стоит ожидать высокую результативность.

Ставка: Индивидуальный тотал «Калгари» меньше 2.5 за 1.90.