«Оттава» одержит победу в битве за Онтарио?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 16 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Оттава — Торонто с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Оттава»

Турнирное положение: На момент написания «Оттава» находится на 7-м месте в таблице Востока с 97 очками в наличии, отставая от 5-го «Бостона» на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: На прошлой неделе «Оттава» в ходе серии домашних матчей снесла «Каролину» (6:3), «Тампу» (6:2) и «Флориду» (5:1).

Еще один уверенный результат команда Трэвиса Грина зафиксировала на территории «Айлендерс» (3:0). В последнем матче «Сенаторз» дали осечку на территории «Нью-Джерси» (3:4, от).

Не сыграют: Ник Дженсен, Тайлер Клевен, Тома Шабо, Джейк Сандерсон, Тим Штюцле, Брэйди Ткачак.

Состояние команды: «Оттава» на заключительном этапе регулярного сезона включила реактивный режим и с двух ног влетела в зону плей-офф. Накануне выход в кубковый раунд «Сенаторз» утвердили математически.

В десяти предыдущих матчах команда Трэвиса Грина разделила поровну победные и отрицательные результаты. При этом четыре победы пришлись на последние пять игр. На этом же отрезке канадцы забрали 9 очков из 10.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» в 81 игре заработал 78 очков, с которыми плетется на 15-й позиции Восточной конференции, отставая от кубковой зоны на 18 непреодолимых пунктов.

Последние матчи: В начале апреля «Торонто» провел безумный матч на территории «Лос-Анджелеса», который закончился 12 голами в основное время и поражением гостей в овертайме (6:7, от).

Следом в домашних стенах «Лифс» сгорели «Вашингтону» (0:4), а в Нью-Йорке проиграли «Айлендерс» (3:5). Накануне при своих трибунах команда Крэйга Беруби уступила «Флориде» (2:6) и «Далласу» (5:6).

Не сыграют: Брендон Карло, Дакота Джошуа, Остон Мэттьюс, Энтони Столарс, Кристофер Танев.

Состояние команды: «Торонто» одним из первых на Востоке попрощался с шансами на плей-офф. При фрагментарных всплесках топовой игры канадцы провели безобразный сезон.

В родной конференции «Лифс» обладают статистически худшей надежностью в обороне: на момент 81 сыгранного матча было пропущено 296 голов. В восьми недавних матчах коллектив из Онтарио потерпел семь поражений.

Статистика для ставок

«Оттава» победила в 3 личных встречах из 4 последних

В 5 личных встречах из 6 последних было забито 6 или более голов

«Оттава» не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.92, победа «Торонто» — в 4.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: «Оттава» находится в великолепной форме, поэтому победа на домашнем льду над обескровленным принципиальным соперником станет для нее приятным бонусом перед началом плей-офф.

Ставка: «Оттава» не проиграет + ТБ 5.5 за 1.84.

Прогноз: «Оттава» умеет включать режим повышенной активности в атаке и продавливать соперников за счет высокой реализации. С подобным натиском «Торонто», у которого отсутствует толковый рисунок игры, вряд ли справится должным образом.

Ставка: «Оттава» победит с форой -1.5 за 1.85.