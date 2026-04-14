Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 апреля.

«Тампа» — «Детройт» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил в овертайме. Также на его счету результативная передача.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков в створ из 30.

«Тампа» (106 очков после 81 игры) занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Детройт» (92 очка после 81 матча) располагается на 10-м месте.

«Филадельфия» — «Каролина» — 3:2 Б

У хозяев в основное время забил российский нападающий Матвей Мичков.

Победный буллит на счету Тайсона Форстера.

«Каролина» занимает первое место в таблице Восточной конференции (111 очков после 81 игры). «Филадельфия» (96 очков после 81 встречи) располагается на восьмом месте.

«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:2

Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов отразил 24 броска из 26, его признали второй звездой матча.

«Флорида» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (82 очка после 81 игры). «Рейнджерс» идут на 16-м месте (75 очков после 81 матча).

«Торонто» — «Даллас» — 5:6

Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 27 бросков в створ из 32.

«Торонто» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (78 очков после 81 игры). «Даллас» (110 очков после 81 матча) располагается на втором месте в Западной конференции.

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 2:3

У гостей забил российский форвард Игорь Чернышов, который также сделал результативную передачу.

«Сан-Хосе» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (84 очка после 80 игр), «Нэшвилл» (86 очков после 81 матча) располагается на девятом месте.

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:3

Российский нападающий Павел Бучневич забил гол и отдал результативную передачу.

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко сделал голевой пас.

По результативной передаче сделали российские игроки «Уайд» Яков Тренин и Владимир Тарасенко.

«Миннесота» занимает третье место в таблице Западной конференции (102 очка после 81 игры). «Сент-Луис» (82 очка после 80 встреч) располагается на 12-м месте.

«Чикаго» — «Баффало» — 1:5

У хозяев результативную передачу сделал россиянин Илья Михеев.

«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 81 игры). «Баффало» (108 очков после 81 встречи) располагается на втором месте в Восточной конференции.

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 1:2 Б

«Эвеланш» набрали 117 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Ойлерз» с 91 очком — на 5-й строчке «Запада».

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 3:5

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (89 очков после 80 игр). «Сиэтл» (79 очков после 80 встреч) располагается на 13-м месте.

«Вегас» — «Виннипег» — 6:2

У хозяев голы забили Павел Дорофеев и Иван Барбашев, на счету которого также ассист.

«Голден Найтс» набрали 93 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Джетс» с 82 очками — на 12-й строчке «Запада».