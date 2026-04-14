Лишится ли «Виннипег» шансов на выход в плей-офф?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Дельта Центр» 15 апреля, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Юта — Виннипег с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Юта»

Турнирное положение: Команда из Солт-Лейк-Сити вышла в плей-офф досрочно. За два тура до окончания регулярного сезона «Юта» занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 90 очков.

Последние матчи: Команда Уилла Харди в минувшем туре уступила с крупным счётом «Калгари» (1:4).

Не сыграют: «Юта» не сможет рассчитывать на травмированных Барретта Хэйтона и Джека Макбэйна.

Состояние команды: «Юта» не может выиграть на протяжении двух матчей, да и забивает команда не больше одного гола. До встречи с «Калгари» хоккеисты из Солт-Лейк-Сити проиграли «Каролине» (1:4).

До этого «Маммот» выдала победную серию из пяти матчей: «Юта» выиграла у «Нэшвилла» (4:1), «Эдмонтона» (6:5 ОТ), «Ванкувера» (7:4), «Сиэтла» (6:2), «Лос-Анджелеса» (6:2).

«Виннипег»

Турнирное положение: «Виннипег» ещё сохраняет призрачные шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли. Для этого хоккеистам Скотта Арниэла нужно одержать три победы в трёх оставшихся матчах регулярного чемпионата. На данный момент трёхкратный обладатель Кубка Стэнли занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 82 очка.

Последние матчи: «Виннипег» на домашнем льду уступил с крупным счётом «Филадельфии» (1:7).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Морган Бэррон, Колин Миллер и Элиас Саломонссон.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Виннипега», которая насчитывала три матча. Ранее команда выиграла у «Сент-Луиса» (3:2), «Сиэтла» (6:2), «Коламбуса» (2:1).

«Виннипег» занимает 11-е место в Западной конференции

«Юта» занимает 5-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Юта» дважды обыграла «Виннипег» (4:3 ОТ, 3:2)

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.30, а победа «Виннипега» — в 3.20.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6 — за 1.72.

Прогноз: «Юта» несмотря на поражение в матче против «Калгари», всё же выглядит предпочтительнее своих визави из «Виннипега». Хоккеисты из Солт-Лейк-Сити забивают за игру 3-4 гола, так что без своей шайбы «мамонты» со льда не уйдут.

Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» больше 3 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В двух очных встречах сезона соперники набрали на двоих от 5 до 7 шайб. Так что стоит ожидать результативной игры со стороны «Юты» и «Виннипега».

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.05.