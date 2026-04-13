Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 апреля.

«Коламбус» — «Бостон» — 2:3

«Бостон» занимает шестое место в таблице Восточной конференции (98 очков после 81 игры).

«Коламбус» (92 очка после 81 встречи) располагается на 10-м месте.

«Айлендерс» — «Монреаль» — 1:4

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, он отразил 18 бросков в створ из 22.

У гостей забил российский нападающий Иван Демидов.

«Айлендерс» в 81 матче набрали 91 очко и идут на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

«Монреаль» (106 очков после 81 встречи) располагается на третьем месте.

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 4:3

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал результативный пас.

«Оттава» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (97 очков после 81 игры).

«Нью-Джерси» (87 очков после 81 матча) располагается на 13-м месте.

«Анахайм» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ

22-летний российский защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев набрал первое очко в НХЛ — у него результативный пас.

«Анахайм» (90 очков после 80 игр) занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

«Ванкувер» (56 очков после 80 встреч) идет на 16-м месте.

«Калгари» — «Юта» — 4:1

«Калгари» прервал серию из трех поражений и с 75 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Юта» с 90 очками располагается на пятой строчке.