прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 14 апреля, начало — в 02:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Даллас с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» давно лишился шансов на выход в плей-офф Кубка Стэнли. На данный момент канадцы занимают в Восточной конференции 15-е место, набрав 78 очков в 80 матчах.

Последние матчи: Хоккеисты Крейга Беруби на домашнем льду проиграли «Флориде» (2:6).

Не сыграют: Пять хоккеистов находятся в лазарете канадского коллектива. С травмами из строя выбыли Брендон Карло, Дакота Джошуа, Остон Мэттьюс, Энтони Столарс и Кристофер Танев.

Состояние команды: «Торонто» проиграл в пятом матче подряд, уступив не только «Флориде», но и «Айлендерсу» (3:5), «Вашингтону» (0:4), «Лос-Анджелесу» (6:7 ОТ), «Сан-Хосе» (1:4).

«Даллас»

Турнирное положение: Хоккеисты Глена Галуцана вышли в плей-офф со второго места Западной конференции. «Даллас» в 80 матчах регулярного чемпионата набрал 108 очков.

Последние матчи: «Даллас» на домашнем льду одержал победу над командой «Рейнджерс» (2:0). Дубль в третьем периоде оформил Джейсон Робертсон. Форвард сначала реализовал численное большинство команды, а затем отправил шайбу в пустые ворота.

Не сыграют: В составе техасцев из-за травм не сыграют Натан Бастиан, Миро Хейсканен, Сэм Стил, Радек Факса, Роопе Хинтц и Тайлер Сегин.

Состояние команды: «Даллас» выдаёт победную серию из трёх матчей, помимо встречи с «Рейнджерс», техасцы переиграли «Миннесоту» (5:4) и «Калгари» (4:3 ОТ).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.30, а победа «Торонто» — в 3.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Хоккеисты «Торонто» и «Далласа» встретятся во второй раз в этом сезоне. В первом очном противостоянии техасцы переиграли канадцев с разницей в 4 шайбы. Остановим выбор на победе гостей.

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 6 шайб забросили хоккеисты «Торонто» и «Далласа» в предыдущей очной встрече. Так что ожидаем результативной и открытой игры на «Скотиабанк Арене».

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.00.