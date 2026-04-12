В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на арене «Энтерпрайз» 14 апреля, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: «Сент-Луис» не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. Хоккеисты из штата Миссури занимают 12-е в Западной конференции, набрав 80 очков.

Последние матчи: «Сент-Луис» на выезде переиграл «Чикаго» (5:3). Результативной игрой в составе команды отметились Далибор Дворски, Джимми Снаггерад, Алексей Торопченко, Джордан Кайру и Кэм Фаулер.

Не сыграют: Защитник «нот» Тори Круг не сыграет против «Миннесоты» из-за травмы лодыжки.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: Хоккеисты Джима Монтгомери смогли прервать проигрышную серию, которая насчитывала два матча. Ранее «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» (2:3) и «Колорадо» (1:3).

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» вышла в плей-офф с третьего места Западной конференции, набрав 102 очка после 80 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Миннесота» позволила себе оступиться в гостевой игре против «Нэшвилла» (1:2).

Не сыграют: «Миннесота» не сможет рассчитывать на травмированного Зака Богосяна.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Миннесота» одержала победы над «Сиэтлом» (5:2), «Детройтом» (5:4), «Оттавой» (4:1) и проиграла «Далласу» (4:5).

В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата «Миннесота» может позволить проиграть своим соперникам. С третьего места клуб ниже не опустится, к тому же команда уже готовится к первому раунду плей-офф. Первым соперником «Миннесоты» станет «Даллас».

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Сент-Луиса» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: Несмотря на низкое положение в таблице Западной конференции, «Сент-Луис» может создать проблемы «Миннесоте». Хоккеисты из штата Миссури подходят к поединку в боевом составе за исключением одного хоккеиста.

Ставка: Фора «Сент-Луиса» (0) с коэффициентом 2.08.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Сент-Луиса» и «Миннесоты» забрасывают по 3 шайбы. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.00.