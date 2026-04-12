В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 14 апреля. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Колорадо с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В активе «Эдмонтона» — 90 очков, с которыми команда обосновалась на 6-й строчке в таблице Западной конференции, по дополнительной разнице отставая от «Юты».

Последние матчи: Последнюю домашнюю встречу «Эдмонтон» провел 5 апреля. При родных трибунах канадцы сгорели «Вегасу» (1:5).

Недавнюю серию выездов команда Криса Кноблауха начала с поражения от «Юты» (5:6, от), за которым последовала яркая победа над «Сан-Хосе» (5:2). Накануне «Ойлерз» не смогли справиться с «Лос-Анджелесом» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Маттиас Янмарк, Джейсон Дикинсон, Коннор Ингрэм.

Состояние команды: Последние соревновательные дни в рамках общего этапа сезона «Эдмонтон» проводит в попытках улучшить итоговое положение перед началом Кубка, на который у звездных канадцев большие планы.

На момент 80 сыгранных матчей коллектив Криса Кноблауха имеет вторую лучшую результативность на Западе (275 голов). В девяти предыдущих матчах «Ойлерз» зафиксировали шесть победных результатов.

«Колорадо»

Турнирное положение: «Колорадо» стал победителем регулярного сезона, который за три тура до конца набрал 115 очков и на 5 пунктов определил «Каролину» в совокупной таблице.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Колорадо» дома проиграл «Сент-Луису» (2:3), но днями позже взял реванш в Миссури (3:1).

В домашнем матче 10 апреля команда Джареда Беднара разобралась с «Калгари» (3:1), тогда как в последней встрече не смогла остановить «Вегас» (2:3, от).

Не сыграют: Назем Кадри, Кэйл Макар.

Состояние команды: «Колорадо» досрочно стал обладателем Президентского Кубка, ежегодно вручаемого сильнейшей команде чемпионата. При этом лидируют «Эвеланш» не только по набранным очкам.

На момент 79 сыгранных матчей коллектив Джареда Беднара обладает первым в лиге показателем результативности (295) и самой надежной обороной (201). При этом в гостях денверцы идут без поражений на протяжении шести игр кряду.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в 3 личных встречах из 5 последних

В 4 последних личных встречах было забито 7 и более голов

«Колорадо» забил 14 голов в 2 последних матчах на льду «Эдмонтона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.30, победа «Колорадо» — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.43, на тотал меньше 5.5 — за 2.61.

Прогноз: «Колорадо» умеет надежно защищаться и в сущности может позволить себе доиграть сезон без стопроцентной самоотдачи. В таком настроении «Эвеланш» выйдут на лед «Ойлерз», которые со своей стороны могут столкнуться с трудностями в фазах позиционного нападения.

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.90.

Прогноз: С учетом отсутствия всякой предметной мотивации на флажке сезона «Колорадо» не будет настаивать на обязательной победе, что повышает шансы «Эдмонтона» на 2 очка в домашних стенах.

Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 1.90.