В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл», набравший 84 очка, переместился на 9-ю позицию в таблице Западной конференции, на 1 турнирный балл отстав от 8-го «Лос-Анджелеса».
Последние матчи: Первые апрельские туры «Нэшвилл» провел в Калифорнии. Во встречах с «Лос-Анджелесом» гости из Теннесси добились одной победы (5:4, бул.) при одном поражении (2:3, бул.).
Между играми против «Кингз» командой Эндрю Брюнетта была одержана победа над «Сан-Хосе» (6:3), а после — разгромлен «Анахайм» (5:0). Накануне «Предаторз» сгорели «Юте» (1:4).
Не сыграют: Николас Хейг.
Состояние команды: Последние матчи регулярки «Нэшвилл» проводит в условиях предельной ответственности, поскольку любая осечка может пропустить вперед «Лос-Анджелес», а коллектив из Теннесси останется за бортом Кубка.
Однако в восьми недавних встречах «хищники» добились только трех побед, тогда как во второй половине марта команда Эндрю Брюнетта выдала неплохую серию из пяти матчей без поражений.
«Миннесота»
Турнирное положение: За «Миннесотой» закреплена 3-я позиция в таблице Западной конференции. Со 102 очками в активе, команда из Сент-Пола отстает от 2-го «Далласа» на 4 пункта.
Последние матчи: Днями ранее «Миннесота» на гостевом льду зафиксировала победы над «Оттавой» (4:1) и «Детройтом» (5:4).
На домашней площадке команда Джона Хайнса легко справилась с «Сиэтлом» (5:2). Тем временем выезд на территорию «Далласа» обернулся потерей очков (4:5).
Не сыграют: Зак Богосян.
Состояние команды: «Миннесота» заканчивает сезон в лидерском трио родной конференции, имея возможность сместить со 2-й позиции «Даллас». У финишной черты регулярки «Уайлд» надеются прокачать игру.
В семи предыдущих матчах коллектив Джона Хайнса одержал пять побед. Четыре последних положительных результата команда из Сент-Пола сопровождала 4+ заброшенными шайбами.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» победил в 4 личных встречах из 6 последних
- В 5 последних личных встречах было забито 6 и более голов
- «Нэшвилл» забивал 5 голов и более в 3 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.21, победа «Миннесоты» — в 2.36.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.
Прогноз: В порыве большого желания добыть победные баллы «Нэшвилл» способен скрыть ряд игровых недостатков и дать «Миннесоте» бой в домашних стенах.
Ставка: «Нэшвилл» победит в матче за 2.01.
Прогноз: Ни одну из сторон предстоящей встречи нельзя назвать стабильной в вопросе атакующей эффективности, что в контексте одной конкретной игры может стать причиной падения результативности.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.01.