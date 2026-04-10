прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл», набравший 84 очка, переместился на 9-ю позицию в таблице Западной конференции, на 1 турнирный балл отстав от 8-го «Лос-Анджелеса».

Последние матчи: Первые апрельские туры «Нэшвилл» провел в Калифорнии. Во встречах с «Лос-Анджелесом» гости из Теннесси добились одной победы (5:4, бул.) при одном поражении (2:3, бул.).

Между играми против «Кингз» командой Эндрю Брюнетта была одержана победа над «Сан-Хосе» (6:3), а после — разгромлен «Анахайм» (5:0). Накануне «Предаторз» сгорели «Юте» (1:4).

Не сыграют: Николас Хейг.

Состояние команды: Последние матчи регулярки «Нэшвилл» проводит в условиях предельной ответственности, поскольку любая осечка может пропустить вперед «Лос-Анджелес», а коллектив из Теннесси останется за бортом Кубка.

Однако в восьми недавних встречах «хищники» добились только трех побед, тогда как во второй половине марта команда Эндрю Брюнетта выдала неплохую серию из пяти матчей без поражений.

«Миннесота»

Турнирное положение: За «Миннесотой» закреплена 3-я позиция в таблице Западной конференции. Со 102 очками в активе, команда из Сент-Пола отстает от 2-го «Далласа» на 4 пункта.

Последние матчи: Днями ранее «Миннесота» на гостевом льду зафиксировала победы над «Оттавой» (4:1) и «Детройтом» (5:4).

На домашней площадке команда Джона Хайнса легко справилась с «Сиэтлом» (5:2). Тем временем выезд на территорию «Далласа» обернулся потерей очков (4:5).

Не сыграют: Зак Богосян.

Состояние команды: «Миннесота» заканчивает сезон в лидерском трио родной конференции, имея возможность сместить со 2-й позиции «Даллас». У финишной черты регулярки «Уайлд» надеются прокачать игру.

В семи предыдущих матчах коллектив Джона Хайнса одержал пять побед. Четыре последних положительных результата команда из Сент-Пола сопровождала 4+ заброшенными шайбами.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» победил в 4 личных встречах из 6 последних

В 5 последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Нэшвилл» забивал 5 голов и более в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.21, победа «Миннесоты» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: В порыве большого желания добыть победные баллы «Нэшвилл» способен скрыть ряд игровых недостатков и дать «Миннесоте» бой в домашних стенах.

2.01 «Нэшвилл» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Нэшвилл — Миннесота принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Нэшвилл» победит в матче за 2.01.

Прогноз: Ни одну из сторон предстоящей встречи нельзя назвать стабильной в вопросе атакующей эффективности, что в контексте одной конкретной игры может стать причиной падения результативности.

2.01 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Нэшвилл — Миннесота позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.01.