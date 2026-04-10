Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 апреля.
«Айлендерс» — «Торонто» — 5:3
Российский нападающий Максим Шабанов сделал результативную передачу.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 13 бросков в створ из 16.
«Детройт» — «Филадельфия» — 6:3
«Детройт» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции (91 очко после 79 встреч).
«Филадельфия» (92 очка после 79 встреч) идет на восьмом месте, команда проиграла после трех побед подряд.
«Баффало» — «Коламбус» — 5:0
«Баффало» идет вторым в таблице Восточной конференции с 106 очками после 80 встреч.
«Коламбус» (90 очков после 79 игр) располагается на 11-м месте.
«Монреаль» — «Тампа» — 2:1
У гостей результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков в створ из 21.
«Тампа» проиграла третий матч подряд.
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:5
У гостей отличились российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.
Также на счету Чинахова две результативные передачи, у Малкина — одна.
«Питтсбург» после этой победы гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.
«Оттава» — «Флорида» — 5:1
У хозяев гол забил российский защитник Артем Зуб.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска в створ из 26.
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:3
«Чикаго» — «Каролина» — 2:7
«Колорадо» — «Калгари» — 3:1
«Даллас» — «Миннесота» — 5:4
«Юта» — «Нэшвилл» — 4:1
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 6:1
«Сиэтл» — «Вегас»— 4:3 Б
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 4:1
Российский нападающий Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи.