В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: В таблице Запада «Лос-Анджелес» на момент написания находится на 9-й позиции с 83 очками в активе, на 1 турнирный балл отставая от 8-го «Нэшвилла».
Последние матчи: После тяжелой победы над «Сент-Луисом» 2 апреля (2:1, от) «Лос-Анджелес» дважды за несколько дней принял у себя дома «Нэшвилл».
В первом матче «Кингз» потерпели поражение (4:5, бул.), но во втором добились победы (3:2, бул.). Накануне команда Ди Джея Смита переиграла «Торонто» в яркой встрече с 13 голами (7:6, от).
Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко.
Состояние команды: Последние туры регулярки «Лос-Анджелес» проводит в борьбе за восьмую позицию: в этом процессе «Кингз» ранее одержали турнирно значимую победу над конкурентами из Теннесси.
Всего же на отрезке в десять последних матчей — без учета встречи с «Ванкувером» — калифорнийцы выиграли четырежды. Тем временем в восьми предыдущих домашних матчах «Кингз» потерпели пять поражений.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: «Эдмонтон» закрепился на 4-й позиции в таблице Западной конференции. С 90 очками на счету, канадцы опережают «Юту» и «Вегас» на 2 турнирных балла.
Последние матчи: В начале апреля «Эдмонтон» на домашнем льду разобрался с «Сиэтлом» (3:0) и «Чикаго» (3:1), но не сумел справиться с «Вегасом» (1:5).
Поражением «Ойлерз» закончилась упорная встреча на площадке «Юты» (5:6, от). В последнем матче коллектив Криса Кноблауха разгромил «Сан-Хосе» (5:2).
Не сыграют: Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Маттиас Янмарк.
Состояние команды: Пределом «Эдмонтона» в нынешней регулярке может стать квартет лидеров Запада. Именно за четвертую строчку канадцы соперничают с тремя другими командами.
Накануне коллектив Криса Кноблауха выдал серию из шести побед кряду, тогда как звездный нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ, набрав 133 очка по системе «гол+пас» (47+86).
Статистика для ставок
- В 4 гостевых матчах «Эдмонтона» из 6 последних была зафиксирована ничья в основное время
- «Эдмонтон» забивал 4 гола и более в 4 последних гостевых матчах
- «Эдмонтон» одержал 5 побед в 6 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.36, победа «Эдмонтона» — в 2.49.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.
Прогноз: Ни одна из сторон этого противостояния не испытывает недостатка мотивации, поэтому встреча пройдет под знаком динамичной борьбы, которую украсят большое количество голевых моментов и хорошая реализация.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.
Прогноз: Высокий соревновательный темп на дистанции является одной из слабых зон «Кингз», которые не могут привить системный подход к игре. У «Ойлерз» похожие проблемы, но за счет индивидуального класса канадцы способны забрать победный результат.
Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 1.90.