Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 апреля.

«Рейнджерс» — «Баффало» — 3:5

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

«Баффало» набрал 104 очка в 79 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции.

«Рейнджерс» идут последними — 75 очков в 79 играх.

«Рейнджерс» — «Баффало» — 3:5

«Торонто» — «Вашингтон» — 0:4

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 16 с половиной минут и отметился тремя бросками по воротам соперника.

«Вашингтон» набрал 89 очков в 79 матчах и идет на 12-й строчке в Восточной конференции.

«Торонто» опустился на 15-ю строчку — 78 очков в 78 играх.

«Торонто» — «Вашингтон» — 0:4

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 2:5

У гостей 5 (3+2) очков набрал Коннор Макдэвид. Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забил гол и сделал голевую передачу.

«Эдмонтон» набрал 90 очков в 79 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» идет на 10-й строчке — 81 очко в 77 играх.