В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Белл Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Монреаль»
Турнирное положение: В общем зачете Восточной конференции «Монреаль» занимает 4-е место со 102 очками на счету, по дополнительной разнице отставая от «Тампы» и «Баффало».
Последние матчи: В начале апреля «Монреаль» удачно съездил на территорию «Тампы» (4:1) и следом расправился в «Рейнджерс» в Нью-Йорке (3:2).
Накануне команда Мартена Сан-Луи дважды встретилась с «Нью-Джерси», над которым взяла верх в гостях (4:3, бул.), но с которым не справилась дома (0:3). В последнем матче «Канадиенс» обыграли «Флориду» (4:3, бул.).
Не сыграют: Александр Каррье, Патрик Лайне.
Состояние команды: До последнего тура «Монреаль» продолжит бороться за места в лидерской тройке родной конференции. При этом уже сейчас — независимо от исхода гонки — можно сказать, что канадцы выдали исключительную регулярку.
На десять последних матчей команды Мартена Сан-Луи приходятся девять побед. В шести встречах на этом отрезке «Канадиенс» не пропускали больше 2 голов.
«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: Со 102 баллами в наличии, «Тампа-Бэй» прописалась на 2-й строке Восточной конференции, на 4 турнирных пункта отставая от 1-й «Каролины».
Последние матчи: После крупного поражения от «Монреаля» 1 апреля (1:4) «Тампа-Бэй» в домашних стенах разобралась с «Питтсбургом» (6:3) и «Бостоном» (3:1).
Недавние гостевые встречи пошли не по сценарию команды Джона Купера. В частности, «Лайтнинг» поочередно проиграли «Баффало» (2:4) и «Оттаве» (2:6).
Не сыграют: Деклан Карлайл, Макс Крозье, Виктор Хедман, Понтус Хольмберг, Доминик Джеймс, Энтони Сирелли, Брэндон Хэгел.
Состояние команды: Заключительные туры общего этапа «Тампа-Бэй» проводит в плотной борьбе за верхнюю строчку в Восточной конференции, хотя в игровом ключе команда не всякий раз излучает уверенность.
Так, в десяти последних матчах «Лайтнинг» поровну разделили победные и отрицательные результаты. В гостевых условиях команда Джона Купера потерпела девять поражений в двенадцати предыдущих играх.
Статистика для ставок
- «Тампа-Бэй» победила в 3 личных встречах из 4 последних
- В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали 7 и более голов в сумме
- «Тампа-Бэй» забивала 5 и более голов в 4 личных встречах из недавних 5 на льду «Монреаля»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.31, победа «Тампы-Бэй» — в 2.45.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.
Прогноз: Победа над «Тампой» будет обладать большим турнирным весом для «Монреаля». Тем временем текущая общекомандная форма «Канадиенс» позволяет рассчитывать на 2 очка в домашних стенах.
Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.93.
Прогноз: «Тампа» едет в Квебек решать свои турнирные задачи, поэтому со своей стороны постарается проявить неуступчивость, в результате которой личная встреча наверняка раскроется в плане голевой активности.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.87.