прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» в ходе борьбы на Западе переместился на 9-ю строчку с 83 очками в активе, на 1 турнирный пункт отстав от кубковой зоны.

Последние матчи: Текущая домашняя серия «Лос-Анджелеса» стартовала с поражения от «Юты» 29 марта (2:6), за которым последовала победа над «Сент-Луисом» (2:1, от).

Дважды за несколько дней «Кингз» встретились с прямым конкурентом — «Нэшвиллом», которому сперва уступили (4:5, бул.), а затем взяли верх (3:2, бул.). Между этими матчами команда Ди Джея Смита ярко обыграла «Торонто» (7:6, от).

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко.

Состояние команды: Последние соревновательные недели «Лос-Анджелес» проводит в борьбе за восьмую кубковую позицию. На этом фоне команда демонстрирует высокую амплитуду продвижения по оставшейся дистанции.

В шести последних матчах «Кингз» отвоевали 9 зачетных баллов, включая 3 в играх против упомянутого выше «Нэшвилла». Однако в десяти предыдущих встречах дома калифорнийцы одержали только четыре победы.

«Ванкувер»

Турнирное положение: «Ванкувер» томится на 16-м месте в таблице Западной конференции с 52 очками в наличии и отстает от ближайшего соседа сверху — «Чикаго» — на 18 пунктов.

Последние матчи: После гостевой победы в фестивальной встрече с «Колорадо» (8:6) «Ванкувер» переживает очередную серию потерь.

В Сент-Поле днями ранее команда Адама Фута сгорела «Миннесоте» (2:5), а накануне в домашних стенах «Кэнакс» проиграли «Юте» (4:7) и «Вегасу» (1:2).

Не сыграют: Филип Хитил, Тэтчер Демко, Дерек Форборт, Кевин Ланкинен, Жонатан Леккеримяки, Эвандер Кейн.

Состояние команды: «Ванкувер» заканчивает сезон в качестве главного неудачника лиги. Канадцы достигли абсолютного дна с точки зрения турнирных потерь и игрового рисунка в целом.

Статистически «Кэнакс» являются худшими в чемпионате по набранным очкам и пропущенным шайбам. В десяти предыдущих встречах коллектив Адама Фута потерпел девять поражений в основное время.

Статистика для ставок

В 4 последних домашних матчах «Лос-Анджелеса» была зафиксирована ничья в основное время

В 5 личных встречах из 8 последних на льду «Лос-Анджелеса» команды играли вничью в основное время

«Лос-Анджелес» победил в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.67, победа «Ванкувера» — в 4.62.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: В интенсивной борьбе за плей-офф «Лос-Анджелес» обязан без вопросов забирать очки у безусловного аутсайдера, с которыми играет на своей территории.

1.94 «Лос-Анджелес» победит с форой -1.5

Ставка: «Лос-Анджелес» победит с форой -1.5 за 1.94.

Прогноз: При домашних зрителях калифорнийцы наверняка сумеют выйти на высокий уровень результативности, тогда как в оборонительном ключе продемонстрируют хорошую компактность линий, лишив «Кэнакс» явных голевых моментов.

2.01 Тотал меньше 5.5

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.01.