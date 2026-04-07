В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «САП Центре» 7 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сан-Хосе — Чикаго с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В гонке Запада «Сан-Хосе» сместился на 10-ю позицию с 79 очками в наличии. На 2 турнирных пункта калифорнийцы отстают от кубковой восьмерки.

Последние матчи: В ходе предыдущей домашней серии «Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» (5:4), а следом взял верх над «Анахаймом» в битве за Калифорнию (4:3).

За двумя упорными встречами последовал относительно легкий матч против «Торонто» (4:1). В последней игре в домашних стенах «Шаркс» крупно проиграли «Нэшвиллу» (3:6).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Логан Кутюр, Кэри Прайс, Райан Ривз.

Состояние команды: «Сан-Хосе» на дистанции испытывает сложности поддержания стабильной формы, но в настоящий момент калифорнийцы стараются выйти на общекомандный пик.

В плотной борьбе за место в заветной восьмерке, «Шаркс» накануне одержали четыре победы в пяти играх, а на отрезке в шесть матчей заработали 9 очков. Не менее 3 голов коллектив Райана Варсофски забивал в пяти последних встречах.

«Чикаго»

Турнирное положение: В активе «Чикаго» 70 очков, с которыми команда, утратившая шансы на плей-офф, занимает 15-ю строчку в Западной конференции. От зоны плей-офф «Блэкхокс» отделяют 11 пунктов.

Последние матчи: Апрельская серия матчей началась для «Чикаго» с упорного домашнего противостояния с «Виннипегом», в котором коллектив из Иллинойса потерпел поражение (3:4, от).

Без турнирных приобретений команда Джеффа Блэшилла накануне осталась на территории «Эдмонтона» (1:3), тогда как на льду «Сиэтла» «Блэкхокс» зафиксировали победный результат (3:2).

Не сыграют: Райан Эллис, Мэтт Гжельцык, Артем Левшунов, Эндрю Манджапане, Оливер Мур, Ши Вебер, Ник Лардис.

Состояние команды: «Чикаго» досрочно выбыл из гонки за плей-офф, одним из первых лишившись математических шансов. На фоне иллюзорных попыток достичь прогресса команда заканчивает сезон в роли одного из главных неудачников лиги.

На девять последних матчей «Блэкхокс» приходятся семь поражений. В четырех встречах с отрицательным исходом коллектив Джеффа Блэшилла неизменно пропускал 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 6 и более голов в сумме

«Сан-Хосе» победил в 3 последних личных встречах на своей территории

В 4 личных встречах на льду «Сан-Хосе» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сан-Хосе» оценивается букмекерами в 2.16, ничья — в 4.37, победа «Чикаго» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: На фоне отсутствия стабильности в игре «Сан-Хосе» старается вгрызаться в каждую возможность заработать очки. В матче против бесхарактерного «Чикаго» калифорнийцы при своих трибунах должны спокойно брать свое.

Ставка: «Сан-Хосе» победит в матче за 2.12.

Прогноз: С молодыми исполнителями в отличной физической форме, «Шаркс» способны взорваться и выйти на высокий показатель результативности.

Ставка: Индивидуальные тотал «Сан-Хосе» больше 3 за 1.70.