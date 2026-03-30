В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Северсталь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Ледовом дворце» 31 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Северсталь»

Путь к плей-офф: «Северсталь» завершила регулярный сезон на 3-м месте в таблице Западной конференции с 86 очками на счету, на 2 пункта отстав от 2-го «Динамо» Минск.

Последние матчи: После яркого общего этапа чемпионата «Северсталь» ужасающе начала плей-офф, устроившись на 1:4 в домашней встрече с «Торпедо».

Во второй игре коллектив Андрея Козырева взял уверенный реванш (4:1), однако в Нижнем Новгороде отдал оба результата (1:3, 2:3, от).

Не сыграют: У «Северстали» потери отсутствуют.

Состояние команды: После четырех сыгранных матчей напрашивается вывод о том, что «Северсталь» утратила нить противостояния в момент, когда крупно сгорела «Торпедо» в домашних стенах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В трех встречах из четырех команда Андрея Козырева не забивала больше 2 голов, а в защите вовсе действовала бездумно. В преддверии потенциально определяющей игры черепочане потерпели шесть неудач в девяти домашних попытках.

«Торпедо»

Путь к плей-офф: На флажке регулярки «Торпедо» переместилось на 6-е место в таблице Запада. С 81 баллом в наличии, нижегородцы по дополнительным показателям уступили 5-ю строчку СКА.

Последние матчи: В первой кубковой встрече в «Ледовом» «Торпедо» выдало лучшую игру за последние недели, установив крупную победу (4:1), тогда как второй матч провела безобразно (0:4).

В первой игре в домашних стенах команда Алексея Исакова уверенно взяла верх (3:1), но во второй — пришлось спасаться в самой концовке и определять результат во втором овертайме, который продлился 13 секунд (3:2, от).

Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.

Состояние команды: «Торпедо» подходило к плей-офф с широтой проблем, которые негативно сказались на результатах заключительных матчей. Но кубковую кампанию нижегородцы предпочли начать с чистого листа.

К этому моменту инициатива полностью принадлежит команде Алексея Исакова, и только ей решать, сколько эта серия будет длиться. Предстоящий выезд в Череповец торпедовцы проведут на фоне шести поражений в восьми предыдущих гостевых встречах.

Статистика для ставок

«Торпедо» одержало 1 победу в 5 последних гостевых матчах

В 3 последних встречах на льду «Северстали» команды забивали 5 голов и менее

«Северсталь» потерпела 8 поражений в 11 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 3.75, победа «Торпедо» — в 3.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.38, на тотал меньше 5.5 — за 1.54.

Прогноз: Недоработки и нарушение оборонительной структуры уже стоили «Северстали» результатов в этой серии, поэтому в важнейшей домашней встрече команда постарается проявить предельную концентрацию у своих ворот.

2.65 Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Прогноз: Со своей стороны «Северсталь» надеется забрать инициативу и довести домашнюю встречу до победы. Так, за счет высокого мотивационного фона при своих трибунах команда Андрея Козырева способна справиться с нижегородцами.

2.19 «Северсталь» победит Ставка на матч #2 Поставить →

