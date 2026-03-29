В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Болл Арене» 31 марта. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Калгари с коэффициентом для ставки за 1.91.
«Колорадо»
Турнирное положение: В активе «Колорадо» 106 набранных очков, с которыми команда уверенно лидирует в таблице Западной конференции, на 7 баллов опережая 2-й «Даллас».
Последние матчи: В ходе недавней серии выездов «Колорадо» одержал четыре победы подряд, начав командировку с матча на территории «Чикаго» (4:1).
Поочередно также были обыграны «Вашингтон» (3:2, от), «Питтсбург» (6:2) и «Виннипег» (3:2). Во встрече с «Джетс» на домашнем льду команда Джареда Беднара потерпела неудачу (2:4).
Не сыграют: Николя Руа.
Состояние команды: «Колорадо» стал первым клубом, который гарантировал путевку в плей-офф. Вместе с тем команда в ускоренном темпе приближается к победе в регулярке.
Однако на дистанции в десять последних матчей «Эвеланш» потерпели пять поражений. Не лучшим образом команда Джареда Беднара играет дома, где восемь встреч из одиннадцати завершились провалом денверцев.
«Калгари»
Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Калгари» находится на 14-й позиции с 70 очками в наличии. От зоны плей-офф канадцев отделяют 7 турнирных баллов.
Последние матчи: Накануне «Калгари» провел шестиматчевую домашнюю серию, которая стартовала с победы над «Сент-Луисом» (2:1, бул.).
В других встречах «Флэймз» взяли верх над «Флоридой» (4:1), «Тампой» (4:3, от), «Лос-Анджелесом» (3:2, бул.), но допустили поражение от «Анахайма» (2:3, от). В последней игре команда Райана Гуски прибила «Ванкувер» (7:3).
Не сыграют: Джейк Бин, Самюэль Гонзек, Джонатан Юбердо, Ян Кузнецов, Коннор Зэри.
Состояние команды: «Калгари» в этом сезоне прописался среди главных неудачников Запада, которому хватает внутреннего ресурса исключительно на короткие отрезки топ-исполнения.
В шести предыдущих матчах команда Райана Гуски заработала 11 очков из 12. Каждая встреча описываемого отрезка прошла в Альберте, тогда как за пределами домашнего льда «Флэймз» потерпели семь поражений в девяти играх.
Статистика для ставок
- «Колорадо» победил в 7 личных встречах из 8 последних
- «Колорадо» забивал 4 шайбы и более в 4 личных встречах из 5 последних
- В 4 личных встречах из 5 последних команды не забивали более 5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 5.12, победа «Калгари» — в 4.47.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.
Прогноз: «Калгари» сейчас проводит один из лучших отрезков в ходе провального сезона, поэтому на льду «Эвеланш» постарается дать отпор и любыми доступными способами избежать крупного поражения.
Ставка: «Калгари» победит с форой +1.5 за 1.91.
Прогноз: Скоростной хоккей на «Болл Арене» канадцы не вывезут и сделают ставку на компактность в защите. Денверцы со своей стороны не будут настаивать на крупной победе за счет сверхусилий.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.81.