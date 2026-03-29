Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 марта.
«Эдмонтон» — «Анахайм» — 4:2
Российский нападающий Василий Подколзин сделал результативный пас. В нынешнем сезоне 24-летний хоккеист в 74 матчах набрал 33 (16+17) очка.
«Анахайм» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 86 очками после 73 игр. «Эдмонтон» (83 очка после 74 встреч) располагается на пятом месте.
«Бостон» — «Миннесота» — 6:3
У гостей забил российский нападающий Кирилл Капризов.
«Бостон» в 73 матчах набрал 90 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» (94 очка после 74 встреч) располагается на третьем месте в Западной конференции.
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2
Российский защитник Александр Никишин сделал результативный пас.
У гостей забил российский нападающий Евгений Дадонов.
«Каролина» (98 очков после 72 игр) лидирует в Восточной конференции. «Нью-Джерси» (76 очков после 72 встреч) располагается на 13-м месте.
«Коламбус» — «Сан-Хосе» — 2:3
Российский защитник Иван Проворов сделал результативную передачу.
У гостей забил российский нападающий Игорь Чернышов (дубль). Также результативный пас у российского защитника «Сан-Хосе» Дмитрия Орлова.
«Сан-Хосе» занимает 11-е место в таблице Западной конференции (73 очка после 71 игры). «Коламбус» (87 очков после 73 матчей) располагается на восьмом месте в Восточной конференции.
«Питтсбург» — «Даллас» — 3:6
«Даллас» прервал серию из четырех поражений подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции (99 очков после 73 игр).
«Питтсбург» (88 очков после 73 встреч) располагается на седьмом месте в Восточной конференции.
«Баффало» — «Сиэтл» — 3:2 Б
Победный буллит исполнил Тэйдж Томпсон.
«Баффало» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (98 очков после 74 игр).
«Сиэтл» (75 очков после 72 встреч) располагается на 10-м месте в Западной конференции.
«Колорадо» — «Виннипег» — 2:4
Российский нападающий Валерий Ничушкин сделал результативный пас.
«Колорадо» проиграл после четырех побед подряд. Он занимает первое место в таблице Западной конференции (106 очков после 72 игр). «Виннипег» (74 очка после 73 встреч) располагается на 11-м месте.
«Нэшвилл» — «Монреаль» — 1:4
У гостей отличился российский нападающий Иван Демидов, на счету которого также результативная передача.
«Монреаль» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (92 очка после 72 игр). «Нэшвилл» (77 очков после 73 встреч) располагается на восьмом месте в Западной конференции.
«Сент-Луис» — «Торонто» — 5:1
Российский нападающий Павел Бучневич сделал результативный пас.
«Сент-Луис» занимает 13-е место в таблице Западной конференции (73 очка после 72 матчей). «Торонто» (75 очков после 74 встреч) располагается на 14-м месте в Восточной конференции.
«Детройт» — «Филадельфия» — 3:5
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативный пас.
«Детройт» (86 очков после 73 встреч) располагается на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (84 очка после 72 игр) идет на 11-м месте.
«Лос-Анджелес» — «Юта» — 2:6
У российского защитника «Юты» Михаила Сергачева четыре результативные передачи.
«Юта» (82 очка после 74 игр) занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» (76 очков после 73 встреч) располагается на девятом месте.
«Калгари» — «Ванкувер» — 7:3
«Калгари» с 68 очками в 73 матчах занимает 14-е место в таблице Западной конференции.
«Ванкувер» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке «Запада» с 50 очками в 72 встречах.
«Вегас» — «Вашингтон» — 4:5 Б
В основное время капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал голевой пас.
«Кэпиталз» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции с 83 очками в 74 матчах. «Вегас» с 80 очками в 74 играх идет на 7-й строчке «Запада».