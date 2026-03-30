В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 31 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: По ходу регулярки «Автомобилист» замкнул лидерский квартет Востока с 84 баллами на счету. На 10 очков екатеринбуржцы отстали от верхней тройки.

Последние матчи: Дубль Даниэля Спронга в первой игре позволил состояться скромной победе «Автомобилиста» (2:0), за которой последовало минимальное поражение (0:1).

Расписав мировую в домашних стенах, команда Николая Заварухина осуществила безуспешный выезд в Уфу, где дважды отдала результат «Салавату» (3:4, 2:5) и лишилась права на ошибку в пятой игре.

Не сыграют: Джесси Блэйкер, Рид Буше.

Состояние команды: Ранняя инициатива «Автомобилиста» в этом противостоянии была бездарно упущена на домашнем льду, а затем полностью потрачена в Уфе.

В Екатеринбург команда Николая Заварухина возвращается без математического права на ошибку. Между тем на отрезке в восемь последних матчей уральцы потерпели шесть поражений.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: «Салават Юлаев» закрепился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции с 78 очками на балансе. От 4-го «Автомобилиста» уфимцы отстали на 6 зачетных баллов.

Последние матчи: Первую попытку в Екатеринбурге «Салават Юлаев» провалил (0:2), зато второй распорядился удачно, одержав победу благодаря голу Егора Сучкова (1:0).

Лучшие показатели результативности команда Виктора Козлова приберегла для домашних матчей. В первом уфимцы вонзили 4 шайбы и взяли верх с минимальным гандикапом (4:3), во втором — забили 5 голов и учинили разгром (5:2).

Не сыграют: Александр Комаров.

Состояние команды: После первого матча «Салават Юлаев» продемонстрировал правильную реакцию и задушил екатеринбуржцев, которые, кроме перфоманса Даниэля Спронга, не сумели предложить ничего толкового в нападении.

В трех встречах из четырех коллектив Виктора Козлова не пропускал больше 2 голов. Аналогичный порог результативных ошибок уфимцы устанавливали в рамках четырех выездов из пяти последних.

Статистика для ставок

«Автомобилист» потерпел 6 поражений в 8 последних матчах

«Салават Юлаев» одержал 4 победы в 6 последних личных встречах

«Салават Юлаев» не забивал больше 2 голов в 4 последних матчах на льду «Автомобилиста»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 3.87, победа «Салавата Юлаева» — в 3.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.65, на тотал меньше 5.5 — за 1.44.

Прогноз: У «Салавата Юлаева» пошла игра и многое начало получаться в атаке. На фоне возможности завершить серию пораньше уфимцы не станут снижать динамику атакующей активности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.55.

Прогноз: На гостевом льду «СЮ» ожидает сверхсложный вызов, брошенный мотивированными уральцами, но команда здорово проявила себя в предыдущих матчах и постарается извлечь из них лучшее в контексте основы для пятой игры.

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.25.