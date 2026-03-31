Во вторник, 31 марта, екатеринбургский «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

36' Мощный бросок Трямкина от синей линии «Салавата», шайба угодила в одного из защитников гостей.

35' Разбивается игра на маленькие отрезки.

34' Бросок Денежкина с передачи Да Косты в быстрой атаке «Авто» с близкого расстояния, спас «Салават» вратарь Вязовой.

33' В среднем темпе развивается игра.

32' Позиционная атака «Салавата», от обороны действуют хозяева.

31' В полном составе играет «Авто», не получилось создать угроз воротам Аликина в большинстве у игроков «Салавата».

30' Получается у игроков «Авто» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

30' Разыгрывают шайбу в большинстве игроки «Салавата» в зоне атаки.

29' После видео просмотра определено, штраф на 2 минуты Максима Осипова остаётся в силе.

29' Идет видео просмотр на предмет правильности наложения штрафа на игрока «Авто».

29' Удаление у «Автомобилиста», за толчок клюшкой на 2 минуты удален Максим Осипов.

29' В полном составе играет «Автомобилист».

28' Жаровский атаковал ворота «Авто» после прорыва по центру зоны, сумел среагировать вратарь хозяев Аликин.

27' Удаление у «Автомобилиста», на 2 минуты за толчок клюшкой удален Максим Денежкин.

27' В полном составе играет «Автомобилист».

26' Качественно обороняются хоккеисты «Авто» в меньшинстве.

25' Бросок Броссо с центра зоны атаки «Салавата» в верхний угол ворот «Авто», блином отразил шайбу за пределы площадки вратарь хозяев Аликин.

25' Получается у игроков «Авто» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

24' Команда «Салават» играет в полном составе.

24' Бросок Сучкова в ближний угол ворот «Автомобилиста», парировал шайбу вратарь хозяев Аликин.

23' Резкий бросок Спронга в быстрой атаке «Авто», сумел среагировать вратарь гостей Вязовой.

23' Бросок Ремпла в створ ворот «Авто», шайба в живот вратарю хозяев Аликину прилетела.

23' Удаление у «Автомобилиста», Семён Кизимов на 4 минуты удалён за игру высоко поднятой клюшкой.

22' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Девин Броссо.

22' «Салават» встрепенувшись после пропущенной шайбы ринулся в атаку.

21' Гоол! 3:0. Даниэль Спронг подработав себе шайбу под бросок, нанес точный бросок на неудобной высоте для вратаря «Салавата» Вязового из круга вбрасывания.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода
20' Перерыв. Острее в атаке сыграли хоккеисты «Автомобилиста» в первом периоде, создав задел в 2 шайбы.

20' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за подножку удален Егор Сучков.

19' Отложенный штраф у «Салавата», вратарь «Авто» поменялся на дополнительного полевого.

18' Много борьбы в игре, возросло количество силовых приёмов.

17' Выровнялась игра, поочерёдно соперники проводят атаки.

16' Стефан Да Коста прорвался за счёт дриблинга к воротам «Салавата» и нанес бросок, выручил гостей вратарь Вязовой.

15' Шашков жестким силовым приёмом сразил защитника «Салавата» Василевского.

14' Позиционная атака «Салавата», сводят её к борьбе у бортов хоккеисты «Авто» и там шайбу отжимают.

13' Бросок Хохрякова в створ ворот «Автомобилиста», отразил шайбу щитками вратарь хозяев Аликин.

12' Бросок Мэйсека с неудобной стороны клюшки в створ ворот «Салавата», справился с угрозой вратарь гостей Вязовой, как и с добиванием нападающего «Авто» Спронга.

11' Продолжает атаковать «Автомобилист» на эмоциях после заброшенной шайбы, ошарашенными выглядят игроки «Салавата».

10' Гоол! 2:0. Сергей Зборовский щелкнул от синей линии зоны атаки «Авто», переправил шайбу Степан Хрипунов, не сумел среагировать вратарь «Салавата» Вязовой.

10' Бросок Цулыгина в створ ворот «Авто», маской отразил шайбу вратарь хозяев Аликин.

09' Конструируют позиционную атаку хоккеисты «Авто», в средней зоне разрушают её гости.

08' Наброс с края зоны атаки «Авто» сделал Воробьев, Голышев мешал вратарю гостей Вязовому, но сумел зафиксировать шайбу последний оплот обороны «Салавата».

07' «Салават» отвечает своей атакой, хорошо получается у гостей комбинировать.

06' Позиционная атака «Автомобилиста», собранно обороняются уфимцы.

05' В высоком темпе развивается игра.

04' Шелдон Ремпал босал с острого угла с близкого расстояния от ворот «Авто», перекрыв площадь ворот вратарь хозяев Аликин шайбу отбил.

03' Попытка атаки «Салавата» обернулась попадание в положение «вне игры».

02' Гоол! 1:0. Александр Шаров совершив подправление броска Спронга с края зоны атаки «Автомобилиста», переправил шайбу в сетку ворот «Салавата».

02' Завязывается борьба за инициативу, обе команды стремятся атаковать.

01' Сильный бросок Ремпла в створ ворот «Автомобилиста», парировал шайбу вратарь хозяев Евгений Аликин.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

16:58 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, вмещающей 12 588 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Антон Гофман из Москвы и Евгений Ромасько из Твери.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Автомобилиста»
«Автомобилист»: Галкин, Аликин; Зборовский, Бусыгин, Осипов, Юдин, Воробьёв, Трямкин, Малоросиянов; Спронг, Голышев, Мэйсек, Денежкин, Бывальцев, Хрипунов, Да Коста, Тарасов, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

Стартовый состав «Салавата»
«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Панин, Стюарт, Варлов, Зоркин, Цулыгин, Василевский, Газимов; Горшков, Родуолд, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Пименов, Максим Кузнецов, Сучков, Фаизов, Евгений Кузнецов, Жаровский.

«Автомобилист»

По ходу регулярки «Автомобилист» замкнул лидерский квартет Востока с 84 баллами на счету.  На 10 очков екатеринбуржцы отстали от верхней тройки.  Дубль Даниэля Спронга в первой игре позволил состояться скромной победе «Автомобилиста» (2:0), за которой последовало минимальное поражение (0:1).  Расписав мировую в домашних стенах, команда Николая Заварухина осуществила безуспешный выезд в Уфу, где дважды отдала результат «Салавату» (3:4, 2:5) и лишилась права на ошибку в пятой игре.

Ранняя инициатива «Автомобилиста» в этом противостоянии была бездарно упущена на домашнем льду, а затем полностью потрачена в Уфе.  В Екатеринбург команда Николая Заварухина возвращается без математического права на ошибку.  Между тем на отрезке в восемь последних матчей уральцы потерпели шесть поражений.  Не помогут команде в отчетной встрече Джесси Блэйкер и Рид Буше.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» закрепился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции с 78 очками на балансе.  От 4-го «Автомобилиста» уфимцы отстали на 6 зачетных баллов.  Первую попытку в Екатеринбурге «Салават Юлаев» провалил (0:2), зато второй распорядился удачно, одержав победу благодаря голу Егора Сучкова (1:0).  Лучшие показатели результативности команда Виктора Козлова приберегла для домашних матчей.  В первом уфимцы вонзили 4 шайбы и взяли верх с минимальным гандикапом (4:3), во втором — забили 5 голов и учинили разгром (5:2).

После первого матча «Салават Юлаев» продемонстрировал правильную реакцию и задушил екатеринбуржцев, которые, кроме перфоманса Даниэля Спронга, не сумели предложить ничего толкового в нападении.  В трех встречах из четырех коллектив Виктора Козлова не пропускал больше 2 голов.  Аналогичный порог результативных ошибок уфимцы устанавливали в рамках четырех выездов из пяти последних.  Не поможет команде в отчетной встрече защитник Александр Комаров.

Личные встречи

В текущей серии команды провели уже 4 матча.  После победы в первой игре «Автомобилиста» (2:0), три подряд победы одержал «Салават Юлаев» (0:1, 4:3 и 5:2).

