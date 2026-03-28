В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Леново Центр» 30 марта, начало — в 00:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Каролина — Монреаль с коэффициентом для ставки за 2.48.
«Каролина»
Турнирное положение: Хоккеисты Рода Бриндамора вместе с «Баффало» делят первое место в Восточной конференции — обе команды набрали по 96 очков. Однако стоит отметить, что «Каролина» сыграла 71 матч, а «Баффало» — 73 игры.
Последние матчи: Это будет второй матч за последние пять дней. В поединке, который состоялся 25 марта, «Каролина» в гостях уступила «Монреалю» (2:5).
Не сыграют: Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков не сыграет из-за травмы бедра, под вопросом участие защитника «кейнсов» Шейна Гостисбехера.
Состояние команды: Прервалась победная серия лидера Востока, которая состояла из трёх матчей. Ранее «Каролина» дважды переиграла «Питтсбург» (5:1, 6:5 ОТ) и одержала одну победу над «Торонто» (4:3 ОТ).
«Монреаль»
Турнирное положение: Канадцы закрепились в первой четвёрке Востока, набрав 90 очков. «Монреаль» пока отстал от тройки лидеров, но опережает «Бостон» на два пункта.
Последние матчи: Хоккеисты Мартена Сан-Луи добились домашней победы в матче против «Коламбуса» (2:1). В составе «Монреаля» по шайбе забросили Джейден Страбл и Карл Болдук.
Не сыграют: «Монреалю» в предстоящей встрече не помогут Патрик Лайне, Кирби Дах, Александр Тексье.
Состояние команды: «Монреаль» одержал победу в трёх матчах подряд, переиграв не только «Коламбус», но и «Каролину» (5:2) и «Айлендерс» (7:3).
Статистика для ставок
- «Монреаль» занимает 4-е место в Восточной конференции
- «Каролина» занимает 1-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Монреаль» дважды обыграл «Каролину» (5:2, 7:5)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.54, ничья — в 4.40, а победа «Монреаля» — в 2.48.
На тотал больше 6 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 6 — за 1.96.
Прогноз: «Монреаль» в этом сезоне дважды обыграл «Каролину» и оба раза с разницей в 2-3 шайбы. Лидер Востока может снова потерять очки, ведь канадцы в дуэли с соперником выглядят уверенно. Остановим свой выбор на победе гостей.
Ставка: Победа «Монреаля» с коэффициентом 2.48.
Прогноз: В предыдущих двух встречах хоккеисты «Каролины» и «Монреаля» забросили друг другу 7 и 12 шайб. Не исключаем, что соперники снова выбьют результативный тотал.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.83.