прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.48

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Леново Центр» 30 марта, начало — в 00:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Каролина — Монреаль с коэффициентом для ставки за 2.48.

«Каролина»

Турнирное положение: Хоккеисты Рода Бриндамора вместе с «Баффало» делят первое место в Восточной конференции — обе команды набрали по 96 очков. Однако стоит отметить, что «Каролина» сыграла 71 матч, а «Баффало» — 73 игры.

Последние матчи: Это будет второй матч за последние пять дней. В поединке, который состоялся 25 марта, «Каролина» в гостях уступила «Монреалю» (2:5).

Не сыграют: Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков не сыграет из-за травмы бедра, под вопросом участие защитника «кейнсов» Шейна Гостисбехера.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: Прервалась победная серия лидера Востока, которая состояла из трёх матчей. Ранее «Каролина» дважды переиграла «Питтсбург» (5:1, 6:5 ОТ) и одержала одну победу над «Торонто» (4:3 ОТ).

«Монреаль»

Турнирное положение: Канадцы закрепились в первой четвёрке Востока, набрав 90 очков. «Монреаль» пока отстал от тройки лидеров, но опережает «Бостон» на два пункта.

Последние матчи: Хоккеисты Мартена Сан-Луи добились домашней победы в матче против «Коламбуса» (2:1). В составе «Монреаля» по шайбе забросили Джейден Страбл и Карл Болдук.

Не сыграют: «Монреалю» в предстоящей встрече не помогут Патрик Лайне, Кирби Дах, Александр Тексье.

Состояние команды: «Монреаль» одержал победу в трёх матчах подряд, переиграв не только «Коламбус», но и «Каролину» (5:2) и «Айлендерс» (7:3).

Статистика для ставок

«Монреаль» занимает 4-е место в Восточной конференции

«Каролина» занимает 1-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Монреаль» дважды обыграл «Каролину» (5:2, 7:5)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.54, ничья — в 4.40, а победа «Монреаля» — в 2.48.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 6 — за 1.96.

Прогноз: «Монреаль» в этом сезоне дважды обыграл «Каролину» и оба раза с разницей в 2-3 шайбы. Лидер Востока может снова потерять очки, ведь канадцы в дуэли с соперником выглядят уверенно. Остановим свой выбор на победе гостей.

2.48 Победа «Монреаля» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч «Каролина» — «Монреаль» принесёт прибыль 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа «Монреаля» с коэффициентом 2.48.

Прогноз: В предыдущих двух встречах хоккеисты «Каролины» и «Монреаля» забросили друг другу 7 и 12 шайб. Не исключаем, что соперники снова выбьют результативный тотал.

1.83 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Каролина» — «Монреаль» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.83.