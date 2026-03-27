На площадке «Вегаса» не будет ярких голевых эпизодов?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 29 марта. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Вегас»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Вегас» переместился на 7-ю позицию с 79 очками в активе, опережая 8-й «Нэшвилл» на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В конце прошлой недели «Вегас» сгорел «Нэшвиллу» — ближайшему соседу снизу (1:4), после встречи с которым зафиксировал победу над «Далласом» (3:2).

На смену успешному выезду в Техас пришел провал на площадке «Виннипега» (1:4), тогда как на домашнем льду команда Брюса Кэссиди накануне уступила «Эдмонтону» (3:4, от).

Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело, Йонас Рендбьерг, Картер Харт.

Состояние команды: «Вегас» проводит неровный сезон, а конкретно текущий отрезок вчистую проваливает. При таком вялом темпе турнирных приобретений команда рискует проиграть конкуренцию в борьбе за топ-8.

Восемь матчей из одиннадцати последних закончились поражением «Голден Найтс». При этом только в двух играх из шести недавних коллектив Брюса Кэссиди забросил больше одной шайбы.

«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» набрал 81 очко и длительный период томится на 12-й строчке Восточной конференции. На 6 пунктов «Кэпиталз» отстают от клубов кубковой восьмерки.

Последние матчи: В минувший уик-энд «Вашингтон» в домашних условиях разобрался с «Нью-Джерси» (2:1), но не справился с «Колорадо» (2:3, от).

Днями ранее в Миссури коллектив Спенсера Карбери крупно проиграл «Сент-Луису» (0:3), а в последнем матче добился яркой победы над «Ютой» (7:4).

Не сыграют: Давид Кампф, Итен Фрэнк.

Состояние команды: «Вашингтон» по-прежнему надеется сыграть в этом году в плей-офф — и текущий разрыв между топ-8 все еще можно устранить. Однако уровень выступлений «Кэпс» сегодня не позволяет навязать борьбу в равной степени.

В десяти предыдущих встречах столичный коллектив разделил поровну победные и отрицательные результаты. При этом в условиях выезда команда Спенсера Карбери заработала только 4 очка в последних семи матчах.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Вегас» не забивал больше 2 голов в 3 последних личных встречах

«Вегас» не побеждает на домашнем льду на протяжении 3 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.37, победа «Вашингтона» — в 3.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: Обе команды находятся в безобразной форме, а наиболее остро это отражается на эффективности в атаке. В текущих условиях в личной встрече на высокую результативность уповать не приходится.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.03.

Прогноз: «Вегас» ныне настолько плох, что даже беззубый в гостевых встречах «Вашингтон» способен побороться за результат и увезти хотя бы один зачетный балл.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.94.