прогноз на матч НХЛ, ставка за 3.04

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 29 марта. Начало встречи — в 20:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Рейнджерс — Флорида с коэффициентом для ставки за 3.04.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: На момент написания «Рейнджерс» находятся на 16-й строчке Восточной конференции с 65 очками на счету, не имея математической возможности догнать клубы из топ-8.

Последние матчи: После провального выезда на территорию «Коламбуса» (3:6) «Рейнджерс» провели серию домашних матчей, которая стартовала с поражения от «Виннипега» (2:3, бул.).

В скромной по содержанию встрече команда Майка Салливана днями ранее уступила «Оттаве» (1:2). Безуспешным оказался и недавний выезд на площадку «Торонто» (3:4).

Не сыграют: Ноа Лаба, Джонатан Куик, Мэттью Ремпе, Урхо Вааканайнен.

Состояние команды: Днями ранее «Рейнджерс» потеряли шансы на плей-офф, что в сущности не стало сенсацией. Команда вчистую «сливает» регулярку в надежде на более высокие позиции на драфте.

Без учета игры с «Чикаго», коллектив Майка Салливана на текущий момент не побеждает на протяжении шести матчей кряду. В четырех встречах на этом отрезке ньюйоркцы пропускали 4 шайбы и более.

«Флорида»

Турнирное положение: «Флорида» на момент написания рухнула на 15-ю позицию в Восточной конференции. С 73 очками, команда из Санрайза отстала от топ-8 на 14 турнирных пунктов.

Последние матчи: Неделю назад в рамках командировки в Канаду «Флорида» проиграла «Ванкуверу» (2:5), прикончила «Эдмонтон» (4:0) и сгорела «Калгари» (1:4).

Возвращение на домашнюю площадку сопровождалось победой «Пантерз» над «Сиэтлом» (5:4, бул.). В недавней игре команда Пола Мориса не справилась с «Айлендерс» (2:3).

Не сыграют: Ювис Балинскис, Александр Барков, Джона Гаджович, Антон Лунделл, Брэд Маршан, Нико Миккола, Коул Швиндт, Сэм Рейнхарт, Мэттью Самоскевич.

Состояние команды: После двух Кубков Стэнли кряду «Флорида» семимильными шагами отдаляется от плей-офф этого года. Команду преследуют большие кадровые проблемы, повлиять на которые в остатке регулярки не удастся.

В тринадцати последних матчах — без включения сюда встречи с «Айлендерс» — коллектив Пола Мориса потерпел восемь поражений. В гостевом статусе «Пантерз» заработали всего 4 балла в десяти предыдущих играх.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» победили в 2 личных встречах кряду, всякий раз забивая по 5 голов

В 3 последних личных встречах команды забивали 6 голов и более

В 4 последних личных встречах в Нью-Йорке команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.12, победа «Флориды» — в 2.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: От оставшихся туров регулярки «Рейнджерс» в сущности ничего не нужно, поэтому и выкладываться на полную в каждом матче команде нет смысла. Дома ньюйоркцы традиционно играют плохо, поэтому «Флорида» имеет все шансы на победный результат.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТМ 5.5 за 3.04.

Прогноз: Последние матчи между этими командами получаются упорными и без высокой результативности. С учетом неважной формы и гостевой, и принимающей стороны предстоящая игра едва ли прервет «низовой» статистический тренд.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.12.