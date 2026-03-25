Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: На общем этапе сезона минское «Динамо» заняло 2-е место в таблице Западной конференции. С 88 очками на счету, белорусский клуб на 2 пункта опередил «Северсталь».

Последние матчи: Перед серией плей-офф «Динамо» Минск провело три встречи на домашнем льду, где обыграло «Локомотив» (2:1, бул.), уступило «Авангарду» (3:4, от) и уничтожило «Автомобилист» (8:2).

В стартовой кубковой встрече коллектив Дмитрия Квартальнова разобрался с «Динамо» Москва (3:1). По ходу игры белорусы вели с разницей в +3: по шайбе за хозяев забросили Егор Бориков, Даррен Диц и Андрей Стась.

Не сыграют: У «Динамо» Минск потерь нет.

Состояние команды: В первом матче «Динамо» Минск максимально четко распорядилось преимуществом домашнего льда. Команда захватила инициативу, вела игру от себя и превзошла москвичей и статистически, и по счету.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Без учета встречи вторника, коллектив Дмитрия Квартальнова одержал только две победы в семи предыдущих играх. Однако в пяти матчах из недавних шести минимальная результативность минчан поднималась до показателя в 3 шайбы.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Динамо» Москва закончило на 7-й позиции в таблице Запада с 81 баллом в наличии. По дополнительной разнице бело-голубые пропустили вперед СКА и «Торпедо».

Последние матчи: На прошлой неделе «Динамо» Москва увезло победный результат с территории «Спартака» (4:3, бул.), тогда как в домашних стенах уступило «Адмиралу» (1:2) и «Ак Барсу» (5:7).

Не по плану москвичей стартовал и Кубок. В матче на площадке «Динамо» Минск команда Вячеслава Козлова ограничилась одной шайбой (1:3), которую Дилан Сикура вонзил за 2 минуты до финальной сирены при счете 0:3.

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: Равноценной борьбы в дебютном матче в Минске не вышло: «Динамо» Москва страдало от дисциплинарных проблем и испытывало дефицит креативных решений в атаке.

До выезда в столицу Беларуси коллектив Вячеслава Козлова одержал шесть побед в семи встречах за пределами домашней арены, тогда как текущая серия поражений с учетом игр в регулярке увеличилась до трех.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 4 последних личных встречах на своем льду

В 2 личных встречах из 3 последних в Беларуси «Динамо» Минск забивало 5 и более голов

В 3 личных встречах из 4 последних в гостях «Динамо» Москва забило 2 гола в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.73, ничья — в 4.08, победа «Динамо» Москва — в 4.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: После яркого регулярного сезона «Динамо» Минск не собирается прощаться с плей-офф на ранней стадии. На домашнем льду команда будет нацелена на второй победный результат, но с большим сопротивлением москвичей, в условиях которого встреча раскроется с точки зрения голов.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 1.90.

Прогноз: Атакующая агрессия белорусского коллектива никуда не исчезнет. Линия нападения минчан производит хорошее впечатление и вновь проявит свою эффективность в ответственной игре.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 1.77.