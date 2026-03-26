В четверг, 26 марта, минское «Динамо» примет на своем льду московское «Динамо» в рамках второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16' Роман Калиниченко («Динамо Москва») удален на две минуты за подножку! У хозяев большинство!

15' Владислав Подъяпольский («Динамо Москва») поймал шайбу после броска Вадима Мороза («Динамо Минск»).

13' Г-ОООООООООО-Л! «Динамо Минск» — 2:0! Сэм Энас! Энас подключился к быстрой атаке, получил передачу от Алекса Лиможа и точно бросил в угол!

13' Кирилл Воронин («Динамо Минск») бросил слета, но под шайбу клюшку успел подставить Антон Слепышев («Динамо Москва»).

12' Тай Смит («Динамо Минск») жестко встретил соперника на своей синей линии, но все было в рамках правил.

11' Магомед Шараканов («Динамо Москва») расчехлил пушку и мощно щелкнул от синей — Зак Фукале («Динамо Минск») отбил блином.

10' Даниил Прохоров («Динамо Москва») опасно бросил кистевым — шайба прошла рядом со штангой!

09' Станислав Галиев («Динамо Минск») получил малый скамеечный штраф за подножку!

07' Роберт Хэмилтон («Динамо Минск») подставил клюшку под бросок Максима Комтуа («Динамо Москва») и заблокировал его!

06' Кирилл Адамчук («Динамо Москва») мощно бросил с дальней дистанции, но попал в партнера, стоящего перед воротами.

05' Антон Слепышев («Динамо Москва») зарядил с лета — шайба просвистела рядом с каркасом ворот!

04' Игорь Ожиганов («Динамо Москва»)перехватил шайбу на своей синей линии, но диагональная передача у него не прошла.

03' Г-ОООООООООО-Л! «Динамо Минск»! Кирилл Воронин! Андрей Стась проткнул передачу на пятак, а Кирилл Воронин в падении отправил ее в ворота!

02' Антон Слепышев («Динамо Москва») принял шайбу на синей зоне и бросил с острого угла — Зак Фукале («Динамо Минск») надежен.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Динамо Минск» — «Динамо Москва» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Минск-Арены». Звучат гимны Российской Федерации и Республики Беларусь. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча «Динамо Минск» — «Динамо Москва»: главные судьи — Ромасько Евгений и Светилов Алексей, линейные судьи — Садовников Александр и Сивов Дмитрий.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Минске на «Минск-Арене».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго матча в серии «Динамо Минск» — «Динамо Москва» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Динамо Минск»: Фукале Зак, Брук Джошуа, Уэлле Ксавье, Энас Сэм, Пинчук Виталий, Лимож Алекс, Диц Даррен, Смит Тай, Галиев Станислав, Шипачёв Вадим, Мороз Вадим, Мелош Николас, Хэмилтон Роберт, Липский Даниил, Усов Илья, Бориков Егор, Лайл Брэйди, Кузнецов Сергей, Стась Андрей, Воронин Кирилл.

«Динамо Москва»: Подъяпольский Владислав, Ожиганов Игорь, Пыленков Даниил, Сикьюра Дилан, Уил Джордан, Гусев Никита, Шараканов Магомед, Адамчук Кирилл, Римашевский Егор, Швец-Роговой Артём, Слепышев Антон, Сергеев Артём, Паталаха Марио, Дер-Аргучинцев Семён, Давыдов Даниил, Комтуа Максим, Калиниченко Роман, Мамин Максим, Ильенко Артём, Кудрявцев Павел.

«Динамо Минск»

Минское «Динамо» провело свой лучший сезон в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда финишировала на втором месте в Западной конференции и набрала 88 очков, разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляет — 247:173. «Зубры» стали лучшей забивной командой на Западе.

Перед плей-офф минское «Динамо» провело классный матч против екатеринбургского «Автомобилиста», разгромив соперника со счетом 8:2. На первый матч против московских одноклубников вышли настроены по-боевому и даже вели в счете 3:0, но в концовке позволили сопернику один гол отквитать (3:1).

«Динамо Москва»

Московское «Динамо» набрало на семь очков меньше, нежели соперник из Минска, но финишировал российский клуб при этом только на седьмом месте в Западной конференции с разницей заброшенных и пропущенных шайб — 188:174. Нестабильность на старте сезона помешала москвичам финишировать выше в регулярке.

У московского клуба перед плей-офф мини-серия из двух домашних поражений, которая немного подпортила настроение команде. «Динамо» уступило вначале Адмиралу (1:2), а затем казанскому «Ак Барсу» (5:7). В первой встрече против Минска у москвичей было всего 25 бросков в створ ворот против 37 у соперника, что во многом объясняет поражение.

Личные встречи

До плей-офф эти соперники играли между собой довольно часто. Преимущество в последние годы в этой дуэли за минчанами, которые выиграли 5 из 6 предыдущих официальных встреч (до 1/8 финала). В первой игре серии плей-офф белорусский клуб обыграл соперника со счетом 3:1!

