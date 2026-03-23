В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 25 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: В 69 матчах «Сент-Луис» набрал 67 очков и прописался на 13-й позиции в таблице Западной конференции, на 8 турнирных пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Последнюю встречу при домашних трибунах «Сент-Луис» провел 14 марта. Тогда хозяевами была одержана волевая победа над «Эдмонтоном» (3:2, от).

Следующие матчи «Блюз» прошли в рамках канадского турне, которое началось с поражений от «Виннипега» (2:3) и «Калгари» (1:2, бул.). Только в недавнем матче команда Джима Монтгомери зафиксировала победу над «Ванкувером» (3:1).

Не сыграют: Тори Круг, Тайлер Такер.

Состояние команды: «Сент-Луис» причисляется к главным аутсайдерам Западной конференции. Но при этом нельзя сказать, что у команды напрочь отсутствуют шансы с точки зрения борьбы за топ-8.

От заветной зоны Кубка «Блюз» отделяют 8 очков при одном-двух матчах в запасе, тогда как в десяти предыдущих встречах коллектив Джима Монтгомери оформил семь побед и набрал 16 зачетных баллов из 20 возможных.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На счету «Вашингтона» — 71 проведенная встреча и 79 очков. В таблице Востока столичная команда занимает 12-ю строчку, на 6 турнирных баллов отставая от зоны Кубка.

Последние матчи: В рамках последнего выезда, датированного 13 марта, «Вашингтон» отвоевал волевой победный результат у «Баффало» (2:1).

Недавняя домашняя серия началась с поражения «Кэпиталз» от «Бостона» (2:3, бул.). В других матчах коллектив Спенсера Карбери взял верх над «Оттавой» (4:1) и «Нью-Джерси» (2:1), но не справился с «Колорадо» (2:3, от).

Не сыграют: Давид Кампф, Итан Фрэнк.

Состояние команды: «Вашингтон» проводит сезон в бессвязном движении, то демонстрируя качественные по исполнению отрезки, то проседая в плане тактической мысли и с точки зрения динамики атакующего движения.

В десяти предыдущих играх команда Спенсера Карбери потерпела шесть поражений, а в пяти матчах из недавних шести результативность столичного коллектива находилась на уровне одной-двух шайб.

Статистика для ставок

В 8 личных встречах из 9 последних команды забивали 6 голов и более

«Вашингтон» забрасывал не менее 6 шайб в 2-х личных встречах из 3-х предыдущих

«Сент-Луис» победил в 5 личных встречах из 7 последних в домашних стенах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.46, победа «Вашингтона» — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: Статистически «Вашингтон» по-прежнему плох в гостевых условиях. Для «Сент-Луиса» неважная форма столичной команды является отличной возможностью взять инициативу при домашних болельщиках, что вместе с тем имеет значение и в турнирном ключе.

Прогноз: Обе команды находятся не в тех физических кондициях, чтобы очный матч рассматривался в контексте сверхактивной борьбы на встречных курсах при высокой результативности.

