Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 марта.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» — 1:0

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 26 сейвов и был признан первой звездой матча.

«Коламбус» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (85 очков после 70 игр). «Айлендерс» (85 очков после 71 встречи) располагаются на восьмой позиции.

«Даллас» — «Вегас» — 2:3

У гостей гол забил российский форвард Иван Барбашев.

Также результативная передача на счету российского нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева.

«Вегас» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 78 очками после 71 игры. «Даллас» (97 очков после 70 встреч) располагается на второй строчке.

«Анахайм» — «Баффало» — 6:5 ОТ

«Баффало» проиграл после четырех побед подряд. Команда занимает второе место в таблице Восточной конференции (95 очков после 71 игры).

«Анахайм» (82 очка после 70 встреч) идет четвертым в Западной конференции.

«Калгари» — «Тампа» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу.

В овертайме забил Райан Строум, которому в том числе ассистировал российский нападающий Матвей Гридин.

«Тампа» занимает третье место в таблице Восточной конференции (91 очко после 69 встреч). «Калгари» (65 очков после 70 игр) располагается на 14-й позиции в Западной конференции.

«Юта» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ

У команды из Лос-Анджелеса гол забил российский форвард Артемий Панарин.

В составе хозяев Михаил Сергачев сделал результативную передачу.

«Юта» (80 очков) занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и с 73 очками идет девятым на «Западе».