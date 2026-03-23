В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 24 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: «Металлург» Мг завершил регулярный сезон со 105 очками в активе и утвердился в статусе сильнейшей команды лиги, на 6 турнирных пунктов опередив «Авангард».

Последние матчи: Две недели назад «Металлург» Мг в ходе трудных выездов обыграл «Салават Юлаев» (2:1, от) и «Сибирь» (2:1, от), а в минувший понедельник взял верх над «Автомобилистом» на своей площадке (4:3).

Тем временем другая битва за Урал обернулась ужасающим результатом на территории «Трактора» (2:6). В игре лидеров двух конференций команда Андрея Разина сгорела «Локомотиву» (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: В историю «Металлурга» Мг завершившийся регулярный сезон вошел под знаком безусловно лучшего. Уральцы завоевали Кубок Континента и стали лидерами по результативности, наколотив 252 шайбы.

Однако перед началом плей-офф «Магнитка», утратившая мотивационную составляющую, стала чаще давать осечки. Так, в одиннадцати предыдущих матчах южноуральцы потерпели шесть поражений.

«Сибирь»

Путь к плей-офф: «Сибирь» в 68 матчах набрала 69 очков и надежно обосновалась на 8-й строке в Восточной конференции, на 9 турнирных пунктов опередив «Амур».

Последние матчи: Двумя неделями ранее «Сибирь» одержала важнейшую победу над «Авангардом» (2:1, бул.) и отвоевала один зачетный балл у «Металлурга» Мг (1:2, от).

Определяющей в контексте выхода в плей-офф стала победа команды Ярослава Люзенкова над ЦСКА 16-го марта (3:2). На флажке чемпионата сибиряки переиграли СКА (4:1) и «Барыс» (2:1, бул.).

Не сыграют: Павел Ткаченко, Илья Федотов.

Состояние команды: «Сибирь» пережила насыщенные в эмоциональном плане месяцы, в ходе которых команду до поры серьезно лихорадило. Тем не менее с приходом Ярослава Люзенкова была проделана колоссальная работа.

Перед началом Кубка новосибирцы оформили пять победных результатов в семи матчах. В пяти случаях команда не пропускала больше одной шайбы. Однако в гостевых условиях коллектив Люзенкова проиграл четырежды при шести попытках.

«Сибирь» не проигрывала «Металлургу» в основное время на протяжении 3-х матчей кряду

В 3-х последних личных встречах команды не забивали больше 3-х голов

«Металлург» Мг одержал 4 победы в 6 последних личных встречах дома

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.38, победа «Сибири» — в 5.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: «Магнитка» является фаворитом этой пары и, пожалуй, всего кубкового этапа. Но «Сибирь» — команда дерзкая, кусачая и по-хорошему наглая. В непростых условиях выезда коллектив Ярослава Люзенкова попробует реализовать свои тактические соображения и навязать борьбу в равной степени.

Ставка: «Сибирь» победит с форой +1.5 за 1.95.

Прогноз: В структурной основе сибиряков ключевое внимание уделяется игре в обороне. За счет плотной физической борьбы гости постараются дробить встречу на остановки и всячески снижать темп, что, в свою очередь, не позволит хозяевам установить высокий порог результативности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.