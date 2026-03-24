На «Арене-Металлург» встретятся команда, которая привыкла доминировать, и коллектив, который выстроил игру от обороны и терпеливо ждёт своего шанса. Хозяева будут давить с первых минут, используя фактор своего льда и мощнейшую атаку, но их весенняя расслабленность (даже с учётом ротации) вызывает вопросы. Гости сделают ставку на плотность в средней зоне, вратарскую надёжность и выверенные контратаки

40' Окончен второй период. «Сибирь» гораздо смелее играла во втором отрезке, но перевернуть ход матча с шестью бросками в створ за период очень сложно, а если учесть уровень соперника, то, наверное, невозможно.

40' Пошла последняя минута второго периода.

39' Орехов с дальней дистанции бросил, но попал в Яковлева.

38' Организовали затяжную атаку сибиряки, в процессе которой бросали в створ Аланов и Люзенков, но Смолин надёжно сыграл.

37' Справа выкатывался на ворота Коротков, ему мешал Орлов, но форвард магнитки смог всё-таки бросить с неудобной руки, однако Бердин не дрогнул и отбил шайбу.

36' Исхаков бросал из опасной позиции, но его заблокировал Приски.

35' Вовченко получил прекрасную передачу от Пресса и выкатился на рандеву с Бердиным, но не смог переиграть вратаря «Сибири».

33' Гооооол!!! 3:0. Ткачёв опасно бросил, но Бердин отбил шайбу, Толчинский не позволил вратарю «Сибири» зафиксировать шайбу, та отскочила за ворота, где всё тот же Ткачёв сделал прекрасную передачу на пятак, откуда Роман Канцеров точным броском увеличил преимущество своей команды.

33' В полном составе «Сибирь».

32' Пресс опасно бросал от синей линии, кто-то попытался подправить, но не получилось.

32' Петунин с пятака попытался протолкнуть шайбу в ворота, но Бердин не позволил этого сделать.

31' Удаление у «Сибири»: за толчок на борт наказан малым штрафом Фёдор Гордеев.

31' Сцепились у борта Гордеев и Канцеров, но неравные весовые категории, поэтому Роман благоразумно отступил.

30' Орехов опасно бросал слева, но щитком Бердин парировал.

30' 21-5 по заблокированным броскам, впереди «Сибирь».

29' Михаил Фёдоров бросал из левого круга, но попал в Бердина, который со второй попытки зафиксировал шайбу.

28' С кистей бросил с вершины правого круга Орлов, но надёжно сыграл Смолин и зафиксировал шайбу.

27' Абрамов из опасной позиции бросал, но не попал в створ.

27' После видеопросотра судьи определили, что штрафа нет!

27' Судьи засомневались в своё решении по поводу удаления и взяли паузу на видеопросмотр эпизода

27' Первое удаление в матче: Михаил Орлов («Сибирь») наказан малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.

26' Хабаров опасно бросал и з центра чужой зоны, но Бердин плечом отбил шайбу.

26' Минулин бросал в ближний угол ворот, но Бердин ловушкой выловил шайбу.

25' Затишье в матче!

24' Во втором периоде сибиряки ведут по броскам в створ 3-1.

23' Бердин заставил понервничать новосибирцев, не смог обработать шайбу у лицевого борта, та отскочила на пятак, но сам вратарь вылетел исправляться и защитники не дали бросить по пустым воротам.

22' Абрамов из левого круга бросил, но Смолин щитками шайбу отбил.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен. Провалила «Сибирь» стартовый отрезок матча, при этом пропустила дважды. Ближе к концу периода игра постепенно выровнялась, новосибирцы смелее стали идти в атаку, но пробить Смолина пока не получается! «Металлург» же играет с запасом, вряд ли они будут во что бы то ни стало добивать соперника, скорее наоборот, сыграют максимально прагматично и попытаются сохранить свои ворота в неприкосновенности.

20' Пресс атаковал ворота «Сибири», но парировал Бердин.

20' Минута до конца первого периода.

19' Толчинский опасно бросал из левого круга, но Бердин ловушкой поймал шайбу.

18' 13-11 по броскам в створ в пользу хозяев.

17' Бек из опасной позиции бросал, но попал в плечо Смолину.

16' Ткаченко вывалился на рандеву со Смолиным, но не смог переиграть вратаря магнитки.

15' Ответили новосибирцы позиционной атакой, в процессе которой Косолапов и Кошелев бросали в створ, но Смолин справляется.

14' Бросок Пресса заблокировал Бек.

13' Бросок Паливко от синей линии заблокировал Орлов.

12' Тут же Толчинский атаковал слева, но на этот раз Бердин выручил.

12' Гооооооол!!! 2:0. Канцеров ворвался в чужую зону, Роман из левого круга сделал передачу на дальнюю штангу, откуда Владимир Ткачёв завершил комбинацию точным броском.

11' Пресс хорошо бросал, но попал в конёк Яковлеву.

11' Хабаров бросал из под защитника, но Бердин парировал.

10' Затишье в матче.

09' 7-4 по броскам в створ в пользу «Металлурга».

08' Сушко выкатился из-за ворот магнитки и бросил в створ, но готов к этому был Смолин и отбил шайбу.

07' Дважды Канцеров бросал, сначала Бердин отбил шайбу, а затем Аланов заблокировал выстрел форварда магнитки.

06' Маклюков и Пресс атаковали ворота «Сибири», но Бердин выручил.

05' Хорошую атаку провели новосибирцы, но довести дело до броска не смогли.

03' Гооооол!!! 1:0. Коротков справа стрельнул в створ, но Бердин отбил шайбу, на отскоке первым оказался Михаил Фёдоров по центру ворот и неотразимо бросил.

02' Орехов нанёс первый в матче бросок в створ, но вратарь «Сибири» Бердин шайбу поймал.

02' С первых минут хозяева закрыли новосибирцев в их зоне и начали плести кружева.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Основные вратари: Александр Смолин и Михаил Бердин.

16:45 Главный судья: Александр Дударов (Москва, Россия); Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия); Линейный: Владимир Бутурлин (Саратов, Россия); Линейный: Никита Новиков (Москва, Россия).

16:40 Матч пройдёт на «Арене-Металлург» (Магнитогорск, Россия), вместимостью 7 700 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлург»

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Игорь Нечаев, Никита Коротков.

Стартовый состав «Сибирь»

Сибирь: Михаил Бердин, Антон Красоткин, Егор Зайцев, Егор Аланов, Чейз Приски, Фёдор Гордеев, Никита Баклашёв, Михаил Орлов, Тимур Ахияров, Павел Ткаченко, Семён Кошелев, Архип Неколенко, Антон Косолапов, Энди Андреофф, Максим Сушко, Иван Климович, Валентин Пьянов, Вячеслав Лещенко, Алексей Яковлев, Тейлор Бек, Илья Люзенков, Михаил Абрамов.

Металлург

«Металлург» подходит к первому матчу плей-офф в статусе команды, которая в регулярном чемпионате не знала себе равных. 49 побед в 68 матчах, Кубок Континента, лучшая атака лиги с рекордным показателем 3,71 шайбы за игру — цифры, заставляющие любого соперника смотреть на фаворита с трепетом. Дома «сталевары» и вовсе превращаются в машину: 26 побед в 34 матчах, 3,94 гола за игру при 2,68 пропущенных, лучший в конференции показатель ожидаемых голов (xG — 3,69). При этом команда Андрея Разина подходит к кубковой кампании в оптимальном составе — единственная потеря Дмитрий Силантьев. Связка Владимира Ткачёва (13+58) и Романа Канцерова (36+28) остаётся главным оружием, а реализация большинства (24,3%) и нейтрализация меньшинства (85,3%) — лучшие на Востоке.

Сибирь

«Сибирь» прилетает в Магнитогорск в статусе андердога, но с багажом, который заставляет относиться к ней с уважением. Команда Ярослава Люзенкова вышла из глубочайшего кризиса (13 поражений подряд, две смены тренера) и к финишу регулярки превратилась в кусачего соперника, способного навязывать борьбу топ-клубам. В марте новосибирцы обыграли ЦСКА и СКА, бились с «Авангардом» до буллитов и установили рекорд КХЛ по количеству побед в серии послематчевых бросков (12) — это говорит о характере и умении выживать в критических ситуациях. Главный козырь «снеговиков» — оборона: в пяти последних матчах регулярки они пропускали в среднем всего 1,4 гола, а Михаил Бердин отражал 97% бросков в этом отрезке. В очных встречах с «Металлургом» трижды из четырёх «Сибирь»набирала очки, включая январскую победу в Магнитогорске 2:1

Личные встречи

В 59 матчах КХЛ преимущество магнитогорцев подавляющее: 38 побед против 21 у «Сибири», разница шайб 163:130. В текущем сезоне команды встречались четырежды: трижды побеждал «Металлург» (4:3, 2:1, 2:1), однажды — «Сибирь» (2:1 в гостях). Последняя очная встреча перед плей-офф завершилась в овертайме (1:2), где «снеговики» уступили лишь в меньшинстве. В плей-офф команды последний раз пересекались в 2016 году, и тогда «Металлург» выиграл серию 4-1, одержав четыре победы при одном поражении.

