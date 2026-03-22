В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Северсталь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Ледовом дворце» 23 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Северсталь»

Путь к плей-офф: «Северсталь» завершила регулярный сезон на 3-м месте в таблице Западной конференции с 86 очками в наличии. На 2 пункта череповчане отстали от «Динамо» Минск.

Последние матчи: В ходе выездных матчей недельной давности «Северсталь» проиграла «Локомотиву» (3:4, от), победила «Ладу» (3:1) и сгорела СКА (0:5).

Возвращение на домашний лед команда Андрея Козырева начала с уверенной победы над «Ак Барсом» (4:2), тогда как в заключительном матче сезона потерпела крупное поражение от «Авангарда» (2:5).

Не сыграют: Руслан Абросимов.

Состояние команды: «Северсталь» провела лучший в своей истории регулярный сезон: никогда ранее череповецкая команда не заканчивала чемпионат в топ-3. Кроме того, в моменте она вела борьбу за лидерство.

На флажке регулярки коллектив Андрея Козырева снизил динамику и добился только двух побед в семи встречах. В родном «Ледовом» череповчане потерпели шесть поражений в девяти матчах.

«Торпедо»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки «Торпедо» набрало 81 очко и откатилось на 6-ю позицию в таблице Запада, по дополнительной разнице уступив СКА и опередив «Динамо» Москва.

Последние матчи: Последние командировочные игры «Торпедо» провело неделей ранее. Сперва нижегородцы отлетели на льду «Авангарда» (1:4), затем — потерпели поражение от «Трактора» (2:3, от).

В ходе одного из недавних матчей в домашних стенах команда Алексея Исакова была разгромлена «Нефтехимиком» (3:6), но в заключительной встрече одержала верх над «Амуром» (5:3).

Не сыграют: У «Торпедо» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Торпедо» неплохо справилось с точечной перестройкой по ходу сезона, но у финишной черты регулярки перегорело и заметно сбавило ход.

В девяти последних встречах команда Алексея Исакова потерпела шесть поражений. В пяти случаях отрицательный результат нижегородцев сопровождался четырьмя и более пропущенными шайбами.

Статистика для ставок

«Северсталь» победила в 4-х личных встречах из 5 последних

В 2-х последних личных встречах команды не забивали больше 4-х голов в сумме

«Торпедо» не побеждает в гостях на протяжении 3-х последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.19, победа «Торпедо» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Перед началом Кубка «Торпедо» проиграло в пяти матчах из семи. Текущая форма нижегородцев по умолчанию увеличивает шансы «Северстали» на домашнем льду, где в любой момент команда способна взорваться и выдать игру высокого уровня исполнения.

Ставка: «Северсталь» победит за 2.20.

Прогноз: Коллектив Андрея Козырева привык играть в атаку. В любых других обстоятельствах у него могут возникнуть проблемы. С учетом неустойчивости нижегородцев «Северсталь» постарается организовать активное наступательное движение и добиться привычных для себя показателей результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.70.