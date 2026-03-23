Кто победит в первом матче плей-офф?

В понедельник, 23 марта, череповецкая «Северсталь» примет нижегородское «Торпедо» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

38' Разыгрывают шайбу в большинстве в зоне атаки торпедовцы.

38' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за блокировку удален Никита Камалов.

38' Повреждение у нападающего «Торпедо» Егора Виноградова, медик гостей выбежал на площадку.

37' В полном составе играет «Северсталь».

37' Бросок Василия Атанасова по воротам «Северстали», нападающий «Торпедо» Фирстов перекрывал обзор вратарю хозяев, но Самойлов сумел шайбу разглядеть и поймать.

36' Получается у череповчан вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

35' Удаление у «Северстали», на 2 минуты оштрафован вратарь Александр Самойлов.

34' Думбадзе бросал по воротам «Торпедо» с близкого расстояния, но промахнулся мимо створа.

34' Гоол! 0:2. Никита Шавин ворвавшись в зону «Северстали» с левого фланга атаки «Торпедо» поразил ближний верхний угол ворот Самойлова кистевым броском.

33' Бросок Силаева на точность по воротам «Северстали», шайба чуть выше перекладины пролетела.

32' Сильный бросок Грегуара от синей линии «Торпедо», ловушкой поймал шайбу вратарь гостей Костин.

32' Позиционная атака «Северстали», внимательно в обороне действуют нижегородцы.

31' Дальний бросок Бобби Нарделлы в створ ворот «Северстали», поймал шайбу вратарь хозяев Самойлов.

30' Томас Грегуар бросил с цента зоны атаки «Северстали», опустившись на щитки вратарь гостей Костин шайбу зафиксировал.

29' Гоол! 0:1. Разыграли до верного хоккеисты «Торпедо», Владислав Фирстов поразил пустой угол ворот «Северстали» с передачи Летунова.

28' Много борьбы в игре, не намерены соперники уступать друг другу ни сантиметра площадки.

27' Бросок Шавина после скидки от Принса в быстрой атаке «Торпедо», шайбу на себя поймал один из защитников «Северстали».

26' Больше шайбу контролируют хоккеисты «Северстали», игроки «Торпедо» отвечают быстрыми атаками.

25' Бросок Антона Силаева с входа в зону «Северстали», щитком отбил шайбу вратарь хозяев Самойлов.

25' Бросок Аймурзина по воротам «Торпедо», блином отразил шайбу в угол площадки вратарь гостей Костин.

24' Инициатива у «Северстали».

23' Продолжается игра в высоком темпе.

22' Хлёсткий бросок Ильина по воротам «Торпедо», шайба рядом со штангой пролетела.

21' Бросок Грегуара с центра зоны атаки «Северстали», шайба отскочив от борта чуть было за шиворот вратарю «Торпедо» Костину не заскочила, изловчился он не допустить гола.

21' Второй период начался!

20' Перерыв. В высоком темпе прошел первый период, команды стремились играть в атаку, однако счёт открыть не получилось.

19' Бросок Подшивалова в ближний верхний угол ворот «Торпедо», шайба мимо створа пролетела.

18' Сильный бросок Камалова в створ ворот «Торпедо», выкатившись из рамки вратарь гостей Костин шайбу зафиксировал.

18' Шейн Принс прорвался к воротам «Северстали» и бросил с неудобной стороны клюшки, отразил шайбу вратарь хозяев Самойлов.

17' В полном составе играет «Северсталь».

16' Хорошо получается разрушать в меньшинстве у игроков «Северстали».

16' Бросок Кручинина в касание по воротам «Северстали» оказался неточным.

15' В полном составе играет «Торпедо».

15' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за блокировку удален Николай Чебыкин.

14' Расставились череповчане в большинстве в зоне атаки.

13' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за выброс шайбы удален Сергей Гончарук.

13' Наброс Грудинина на ворота «Торпедо», внимателен вратарь гостей Денис Костин.

12' Затяжная позиционная атака «Северстали» с множеством передач.

11' Высоко «Северсталь» встречает начало атаки «Торпедо».

10' Шавин вырвался один на один с вратарем «Северстали» за счет классного катания, но промахнулся мимо створа ворот Самойлова.

09' Позиционная атака «Северстали» не привела к броску по воротам «Торпедо».

08' Не стесняются игроки «Торпедо» пробрасываться, сбивая пыл атаки «Северстали».

08' Поочередно команды атакуют.

07' Бросок Фирстова из под защитника «Северстали», шайба мимо створа пролетела.

06' Убежали 2 в 1 игроки «Торпедо», но с передачей Шавина не справился партнер Шейн Принс на дальней штанге ворот «Северстали».

05' Вынудили игроки «Северстали» проброситься хоккеистов «Торпедо».

04' Бросок Летунова из круга вбрасывания зоны атаки «Торпедо», поймал шайбу вратарь «Северстали» Александр Самойлов.

03' В высоком темпе начинается игра.

02' Позиционная атака «Торпедо», но до броска в створ ворот «Северстали» дело не дошло.

01' Активное начало матча от «Северстали», вынуждены нижегородцы обороняться.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Северстали».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Главными судьями матча будут Алексей Белов и Юрий Оскирко из Ярославля.

19:10 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце, вмещающем 6064 зрителя.

Стартовые составы команд

«Северсталь»: Шостак, Самойлов, Грудинин, Буренов, Калдис, Камалов, Грегуар, Давыдов, Фомин, Иванцов, Цицюра, Скоренов, Абросимов, Веряев, Лишка, Квочко, Аймурзин, Подшивалов, Думбадзе, Чефонов, Чебыкин, Ильин.

«Торпедо»: Шугаев, Костин; Журавлёв, Конюшков, Силаев, Науменков, Сизов, Нарделла, Бойков, Летунов, Фирстов, Соколов, Атанасов, Принс, Гончарук, Свищёв, Ткачев, Кручинин, Шавин, Гераськин, Виноградов, Белевич.

«Северсталь» завершила регулярный сезон на 3-м месте в таблице Западной конференции с 86 очками в наличии. На 2 пункта череповчане отстали от «Динамо» Минск. В ходе выездных матчей недельной давности «Северсталь» проиграла «Локомотиву» (3:4, от), победила «Ладу» (3:1) и сгорела СКА (0:5). Возвращение на домашний лед команда Андрея Козырева начала с уверенной победы над «Ак Барсом» (4:2), тогда как в заключительном матче сезона потерпела крупное поражение от «Авангарда» (2:5).

«Северсталь» провела лучший в своей истории регулярный сезон: никогда ранее череповецкая команда не заканчивала чемпионат в топ-3. Кроме того, в моменте она вела борьбу за лидерство. На флажке регулярки коллектив Андрея Козырева снизил динамику и добился только двух побед в семи встречах. В родном «Ледовом» череповчане потерпели шесть поражений в девяти матчах. Не поможет команде в отчетной игре нападающий Руслан Абросимов.

В 68 матчах регулярки «Торпедо» набрало 81 очко и откатилось на 6-ю позицию в таблице Запада, по дополнительной разнице уступив СКА и опередив «Динамо» Москва. Последние командировочные игры «Торпедо» провело неделей ранее. Сперва нижегородцы отлетели на льду «Авангарда» (1:4), затем — потерпели поражение от «Трактора» (2:3, от). В ходе одного из недавних матчей в домашних стенах команда Алексея Исакова была разгромлена «Нефтехимиком» (3:6), но в заключительной встрече одержала верх над «Амуром» (5:3).

«Торпедо» неплохо справилось с точечной перестройкой по ходу сезона, но у финишной черты регулярки перегорело и заметно сбавило ход. В девяти последних встречах команда Алексея Исакова потерпела шесть поражений. В пяти случаях отрицательный результат нижегородцев сопровождался четырьмя и более пропущенными шайбами. У «Торпедо» потери отсутствуют.

Личные встречи

«Северсталь» победила в 4-х личных встречах из 5 последних. В 2-х последних личных встречах команды не забивали больше 4-х голов в сумме.

