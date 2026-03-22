В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 23 марта, начало — в 02:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Даллас — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Даллас»

Турнирное положение: В Западной конференции «Даллас» занимает 2-е место, в 69 матчах регулярного чемпионата хоккеисты Глена Галуцана набрали 97 очков.

Последние матчи: «Даллас» упустил победу в гостевом поединке против «Миннесоты» (1:2 ОТ). Хотя техасский коллектив смог открыть счет в поединке, шайбу в сетку ворот соперника забросил Джейсон Робертсон.

Не сыграют: В составе техасцев травмированы четыре хоккеиста: Радек Факса, Роопе Хинтц, Микко Рантанен и Тайлер Сегин.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Даллас» одержал победы над «Эдмонтоном» (7:2), «Детройтом» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (2:1 Б). Исходя из последних результатов можно предположить, что «Даллас» забивает по три гола в ворота соперника, так что «Вегасу» будет крайне нелегко в предстоящей игре.

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» в Западной конференции занимает 7-е место, в 70 матчах команда набрала 76 очков.

Последние матчи: «Золотые» домашнюю серию игр завершили на минорной ноте. После неудачной игры с «Баффало» (0:2) хоккеисты «Вегаса» проиграл команде «Юта» (0:4).

Не сыграют: Из-за травмы бедра из строя выбыл канадский защитник Алекс Пьетранжело. Также в лазарете «золотых» находятся Картер Харт, Уильям Карлссон, Йонас Рендбьерг.

Состояние команды: Отметим, что в последних пяти матчах «Вегас» смог одержать победы над «Чикаго» (4:0) и «Питтсбургом» (6:2), но проиграл «Далласу» (1:2). Хоккеисты Брюса Кэссиди продолжают падение на Западе и рискует остаться без участия в плей-офф Кубка Стэнли.

В этом сезоне «Даллас» дважды переиграл «Вегас» (5:4 Б, 2:1)

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.40, а победа «Вегаса» — в 2.90.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6 — за 1.80.

Прогноз: В этом сезоне «Даллас» одержал две победы над «Вегасом», к тому же клуб из штата Невада не может добиться успеха в последних матчах. Остановим наш выбор на успешной игре «Далласа».

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.08.

Прогноз: В двух личных матчах «Даллас» и «Вегас» забросили 11 шайб. Так что можно рассмотреть игру на тотал больше 6 шайб.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95.