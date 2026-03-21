Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 2:1

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

«Вашингтон» набрал 78 очков в 70 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 72 очка в 69 встречах.

«Торонто» — «Каролина» — 3:4 ОТ

Победный гол в овертайме забил российский защитник Александр Никишин.

«Каролина» набрала 94 очка в 69 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 15-й строчке — 71 очко в 70 играх.

«Чикаго» — «Колорадо» — 1:4

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом и ассистом. Нападающего признали третьей звездой матча.

«Колорадо» прервал серию из трех поражений и лидирует в Западной конференции с 100 очками в 68 играх. «Чикаго» идет на 14-й строчке — 64 очка в 69 встречах.

«Калгари» — «Флорида» — 4:1

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов сделал 32 сейва.

«Калгари» набрал 63 очка в 69 матчах и находится на 15-й позиции в Западной конференции. «Флорида» идет на 14-м месте в Восточной конференции — 71 очко в 69 играх.

«Юта» — «Анахайм» — 1:4

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков записал в актив результативную передачу.

«Анахайм» набрал 80 очков в 69 встречах и идет 4-м в Западной конференции. «Юта» находится на 5-й строчке — 78 очков в 70 матчах.