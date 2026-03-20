прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 21 марта. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Кингз» на момент написания провели 67 матчей, в которых заработали 71 очко. В таблице Западной конференции команда находится на 9-й строчке, по дополнительной разнице отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: На прошлой неделе в ходе продолжающейся командировки «Лос-Анджелес» проиграл «Бостону» (1:2, от), но взял верх над «Айлендерс» (3:2).

Потерей 2-х зачетных баллов завершился выезд на площадку «Нью-Джерси» (4:6), тогда как встреча на льду «Рейнджерс» обернулась успехом (4:1).

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Адриан Кемпе.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» находится на этапе точечной перестройки, на фоне которой старается не отпускать прямых конкурентов в борьбе за плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

При этом игре «Кингз» по-прежнему не хватает четкого рисунка, обеспечивающего стабильность. В десяти предыдущих матчах — без включения сюда домашней встречи с «Филадельфией» — калифорнийцы забрали пять побед при пяти поражениях.

«Баффало»

Турнирное положение: В активе «Баффало» на момент написания — 90 очков после 68 матчей. В таблице Востока представители Нью-Йорка занимают 2-е место, на 2 пункта отставая от «Каролины».

Последние матчи: После фестивальных 8:7 в матче против «Тампы-Бэй» «Баффало» в домашних стенах прикончил «Сан-Хосе» (6:3).

На своей площадке «Сейбрз» позже уступили «Вашингтону» (1:2), но взяли верх над «Торонто» (3:2, бул.). В ходе недавнего выезда команда Линди Раффа переиграла «Вегас» (2:0).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Джордан Гринвэй, Иржи Кулих, Конор Тимминс, Таннер Пирсон, Алекс Тух.

Состояние команды: По ходу чемпионата «Баффало» проделал колоссальный объем работы, до безумия прокачав игру и совершив рывок, позволяющий бороться за верхнюю строчку Востока.

Без учета выезда в Калифорнию, команда Линди Раффа одержала десять побед в одиннадцати последних матчах и на текущее время закрепилась в тройке лучших в родной конференции по результативности (237 голов).

Статистика для ставок

«Баффало» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

«Лос-Анджелес» не забивал больше одного гола в 2-х последних личных встречах

В 3-х последних личных встречах команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.78, ничья — в 4.21, победа «Баффало» — в 2.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: Пока «Лос-Анджелес» лишь подстраивается под новые условия работы, «Баффало» придерживается сумасшедшего темпа турнирных достижений. Остановить «Сейбрз» в текущей форме калифорнийцы вряд ли сумеют.

Ставка: «Баффало» победит за 2.30.

Прогноз: «Баффало» на текущее время хорош не только в плане командной игры, но и с точки зрения индивидуального мастерства в атаке. В Калифорнии гости наверняка это продемонстрируют вновь.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баффало» больше 3 за 1.97.