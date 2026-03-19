На льду «Сибири» матч пройдет в формате «низа»

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 20 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сибирь — Барыс с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» в таблице Востока закрепилась на 8-й строчке с 67 очками на счету, на 2 турнирных пункта отстав от 7-го «Нефтехимика» за тур до конца регулярки.

Последние матчи: На прошлой неделе «Сибирь» зафиксировала во многом определяющий победный результат в гостевой встрече с «Авангардом» (2:1, бул.).

Еще один зачетный балл команда Ярослава Люзенкова забрала в игре с «Металлургом» Мг (1:2, от), за которой последовала победа над ЦСКА (3:2). В домашнем матче против СКА сибиряки

Не сыграют: Валентин Пьянов, Павел Ткаченко, Сергей Широков.

Состояние команды: После ужасающего стартового отрезка регулярки успешная кубковая квалификация стала наградой за труд, который «Сибирь» проделала с приходом нового тренерского штаба.

На флажке сезона коллектив Ярослава Люзенкова испытывал давление, но в ряде непростых матчей сумел добрать недостающие очки. В шести недавних встречах новосибирцы одержали четыре победы и отвоевали 9 зачетных баллов.

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» провел 67 матчей и заработал 53 очка. В таблице Востока казахстанцы находятся на 10-м месте, а отставание от зоны плей-офф составляет 14 баллов.

Последние матчи: Неделю назад «Барыс» в Хабаровске забрал уверенный победный результат у «Амура» (3:0), после чего трижды кряду сыграл с «Адмиралом».

Во Владивостоке команда Михаила Кравца взяла верх (2:1), а следом потерпела поражение (2:6). Крупным провалом обернулась встреча с приморцами в Астане (2:6).

Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.

Состояние команды: В осенней части сезона «Барыс» находился на пике формы и казался готовым вести борьбу за места в топ-8 вдолгую. Но спустя время ситуация вышла из-под контроля.

Придерживаясь классического пути, казахстанцы спикировали вниз и прописались в числе главных неудачников лиги. В десяти последних матчах команда Михаила Кравца потерпела семь поражений, а в трех недавних проигранных встречах пропускала не менее 6 голов.

Статистика для ставок

«Сибирь» победила в 4-х последних личных встречах

«Барыс» не забивал больше одного гола в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 5 последних личных встречах на льду «Сибири» команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.79, победа «Барыса» — в 5.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Сибирь» и «Барыс» проведут этот матч без турнирной мотивации и особого желания, а с учетом проблем с креативом в атаке никто не станет рвать жилы в попытках сыграть результативно.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.

Прогноз: От сибиряков не стоит ждать борьбы за результат любой ценой, поэтому у «Барыса» появится хорошая возможность завершить последнюю встречу сезона в качестве победителя.

Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 1.87.