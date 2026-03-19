Склонит ли «Детройт» чашу весов в свою пользу?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.98

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Литл Сесарс Арене» 20 марта, начало — в 02:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Монреаль с коэффициентом для ставки за 1.98.

«Детройт»

Турнирное положение: «Крылья» занимают 7-е место в Восточной конференции, в 68 матчах «Детройт» набрал 82 очка.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Детройт» переиграл «Калгари» (5:2). Дубль в матче оформил нападающий Патрик Кейн, ещё по шайбе в сетку ворот соперника забросили Лукас Рэймонд, Алекс Дебринкэт и Марко Каспер.

Не сыграют: «Детройт» не сможет рассчитывать на трёх хоккеистов, из строя команды выбыли Доминик Шайн, Эммитт Финни и Мориц Зайдер.

Состояние команды: «Детройту» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей. Хоккеисты из Мичигана ранее проиграли «Далласу» (2:3 ОТ), «Тампе-Бэй» (1:4) и «Флориде» (3:4).

«Монреаль»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Монреаль» занимает 4-е место, в 67 матчах канадцы набрали 84 очка.

Последние матчи: Хоккеисты Мартена Сан-Луи добились домашней победы в матче против «Бостона» (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Коул Кофилд. В основное время в составе «Монреаля» по голу забили Ник Сузуки и Джош Андерсон.

Не сыграют: «Монреалю» в предстоящей встрече не помогут нападающие Патрик Лайне и Кирби Дах.

Состояние команды: Канадцы смогли прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против «Анахайма» (3:4) и «Сан-Хосе» (2:4).

Статистика для ставок

«Монреаль» одержал победу над «Детройтом» (5:1)

«Детройт» взял реванш у «Монреаля» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Монреаля» — в 2.45.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 6 — за 1.78.

Прогноз: «Детройт» и «Монреаль» в среднем забрасывают около 3–4 шайб за матч. Ожидаем результативную игру со стороны хоккеистов из Мичигана и Монреаля.

Прогноз: Не исключаем, что командам придется определить победителя в овертайме или в серии буллитов. Ожидаем, что основное время поединка завершится вничью.

