Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 марта.
«Детройт» — «Калгари» — 5:2
Российский нападающий Матвей Гридин сделал результативный пас.
«Детройт» идет пятым в таблице Восточной конференции (82 очка после 68 матчей).
«Калгари» (59 очков после 67 встреч) располагается на 15-м месте.
«Нью-Джерси» — «Бостон» — 4:3 ОТ
Российские нападающие Максим Цыплаков и Марат Хуснутдинов отметились голевыми передачами.
«Нью-Джерси» (70 очков после 67 матчей) занимает 13-е место в Восточной конференции.
«Бостон» (81 очко после 67 встреч) располагается на седьмом месте.
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:4
Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска в створ из 25.
Российский экс-нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативный пас.
«Рейнджерс» находятся на 16-м месте в таблице Восточной конференции с 64 очками после 67 игр. «Лос-Анджелес» (71 очко после 67 матчей) идет на девятом месте.
«Даллас» — «Юта» — 3:6
У гостей российский защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу.
«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 94 очками после 67 игр.
«Юта» (76 очков после 68 встреч) идет на шестой позиции.
«Колорадо» — «Питтсбург» — 2:7
У хозяев российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль и сделал результативный пас.
Также результативная передача у российского форварда «Питтсбурга» Егора Чинахова.
«Колорадо» (97 очков после 66 матчей) занимает первое место в таблице Западной конференции.
«Питтсбург» (83 очка после 67 встреч) идет на четвертом месте в Восточной конференции.