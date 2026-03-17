Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 марта.

«Детройт» — «Калгари» — 5:2

Российский нападающий Матвей Гридин сделал результативный пас.

«Детройт» идет пятым в таблице Восточной конференции (82 очка после 68 матчей).

«Калгари» (59 очков после 67 встреч) располагается на 15-м месте.

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 4:3 ОТ

Российские нападающие Максим Цыплаков и Марат Хуснутдинов отметились голевыми передачами.

«Нью-Джерси» (70 очков после 67 матчей) занимает 13-е место в Восточной конференции.

«Бостон» (81 очко после 67 встреч) располагается на седьмом месте.

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:4

Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска в створ из 25.

Российский экс-нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативный пас.

«Рейнджерс» находятся на 16-м месте в таблице Восточной конференции с 64 очками после 67 игр. «Лос-Анджелес» (71 очко после 67 матчей) идет на девятом месте.

«Даллас» — «Юта» — 3:6

У гостей российский защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 94 очками после 67 игр.

«Юта» (76 очков после 68 встреч) идет на шестой позиции.

«Колорадо» — «Питтсбург» — 2:7

У хозяев российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль и сделал результативный пас.

Также результативная передача у российского форварда «Питтсбурга» Егора Чинахова.

«Колорадо» (97 очков после 66 матчей) занимает первое место в таблице Западной конференции.

«Питтсбург» (83 очка после 67 встреч) идет на четвертом месте в Восточной конференции.