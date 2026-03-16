В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 18 марта. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сиэтл — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Сиэтл»
Турнирное положение: В таблице Запада «Сиэтл» замыкает верхнюю восьмерку. В 66 матчах команда из Вашингтона набрала 71 очко и на 1 турнирный пункт опередила «Сан-Хосе».
Последние матчи: В первой половине марта «Сиэтл» проиграл четырежды кряду в домашних стенах, закончив серию провальной встречей с «Колорадо» (1:5).
Прервать отрицательную последовательность «Кракену» удалось на территории «Виннипега» (5:2). Следом на своей площадке команда Лэйна Ламберта прибила «Флориду» (6:2).
Не сыграют: Джаден Шварц.
Состояние команды: «Сиэтл», как и должно команде среднего звена, проводит турбулентную регулярку, по ходу которой то закрепляется, то выпадает из зоны плей-офф.
Коллектив из Вашингтона остается претендентом на кубковый этап, хотя и демонстрирует самую низкую результативность среди действующих представителей топ-8 Запада (191 гол). В 10 предыдущих матчах «Кракен» потерпел 6 поражений.
«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: После 65 матчей «Тампа» находится на 3-й строчке в таблице Востока с 84 очками в активе. На 2 турнирных балла команда из Флориды опережает «Монреаль».
Последние матчи: В начале прошлой недели «Тампа-Бэй» провела безумный матч на площадке «Баффало», которому проиграла несмотря на 7 заброшенных шайб (7:8).
Вернувшись на домашний лед, команда Джона Купера сгорела «Коламбусу» (2:5), но прикончила «Детройт» (4:1). Накануне «Лайтнинг» вновь уступили «Каролине» (2:4).
Не сыграют: Деклан Чарли, Макс Крозье, Доминик Джеймс, Эмиль Лиллеберг, Земгус Гиргенсонс.
Состояние команды: Приостановка сезона в связи с олимпийской паузой явно пошла не на пользу «Тампе-Бэй», которая после возобновления регулярки сама не своя.
На отрезке в 9 последних матчей команда Джона Купера потерпела 7 поражений. При этом каждый отрицательный результат «Лайтнинг» сопровождался большим количеством пропущенных голов — 4 шайбы и более.
Статистика для ставок
- «Тампа-Бэй» победила в 7 личных встречах из 8 в истории этого противостояния
- В 2-х последних личных встречах «Тампа-Бэй» побеждала в 3 гола и более
- В 4-х личных встречах из 6 последних было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сиэтла» оценивается букмекерами в 3.19, ничья — в 4.46, победа «Тампы-Бэй» — в 2.03.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.
Прогноз: При других обстоятельствах «Сиэтл» на фоне «Тампы» выглядел бы безусловным аутсайдером, но команда Джона Купера переживает форменный кризис, ввиду которого «Кракен» на домашнем льду может замахнуться на заработанные баллы.
Ставка: «Сиэтл» не проиграет за 1.84.
Прогноз: Ни одной из этих команд в последнее время не удается выдерживать компактность в защите, поэтому встреча на «Клаймат Пледж Арене» будет продиктована высоким темпом борьбы при обоюдной остроте в нападении.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.77.