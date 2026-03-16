Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 марта.

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:2

«Виннипег» (66 очков после 66 матчей) занимает 12-е место в таблице Западной конференции.

«Сент-Луис» (64 очка после 67 встреч) располагается на 13-м месте.

«Оттава» — «Сан-Хосе» — 7:4

У хозяев российский защитник Артем Зуб сделал две результативные передачи.

В составе гостей российский защитник Шакир Мухамадуллин выполнил два голевых паса.

«Оттава» (77 очков после 66 игр) располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции.

«Сан-Хосе» (70 очков после 65 встреч) идет на восьмом месте в Западной конференции.

«Монреаль» — «Анахайм» — 3:4

«Монреаль» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (82 очка после 66 матчей).

«Анахайм» (77 очков после 67 встреч) располагается на четвертом месте в Западной конференции.

«Миннесота» — «Торонто» — 2:4

У хозяев дубль на счету российского форварда Владимира Тарасенко.

«Миннесота» занимает третье место в таблице Западной конференции с 88 очками после 68 встреч.

«Торонто» (70 очков после 68 игр) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

«Сиэтл» — «Флорида» — 6:2

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 19 бросков в створ из 25.

«Сиэтл» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 71 очком после 66 встреч.

«Флорида» (69 очков после 66 матчей) располагается на 14-м месте в Восточной конференции.

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:1

У гостей единственный гол забил российский нападающий Федор Свечков.

«Эдмонтон» (75 очков после 68 игр) располагается на шестом месте в таблице Западной конференции.

«Нэшвилл» (67 очков после 66 встреч) идет на 11-м месте.