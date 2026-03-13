прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Амали Арене» 15 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Тампа-Бэй» находится на 3-м месте с 84 очками после 64 сыгранных матчей. От «Баффало» команда из Флориды отстает на 2 пункта.

Последние матчи: В начале текущей недели «Тампа-Бэй» выдала фестивальную игру на льду «Баффало», в ворота которого провела 7 голов, но потерпела поражение (7:8).

Тем временем возвращение на домашний лед началось с крупного провала в матче против «Коламбуса» (2:5). Во встрече 13 марта команда Джона Купера потопила «Детройт» (4:1).

Не сыграют: Эрик Чернак, Макс Крозье, Доминик Джеймс, Эмиль Лиллеберг, Ник Пол.

Состояние команды: После февральского возобновления чемпионата результаты «Тампы-Бэй» пошли по нисходящей. Команда все еще представлена в числе лидеров, но испытывает серьезные проблемы.

Только в двух встречах из восьми предыдущих «Лайтнинг» удалось заработать очки. Тем временем в рамках каждого проигранного матча подопечные Джона Купера неизменно пропускали 4 шайбы и более.

«Каролина»

Турнирное положение: В активе команды из Роли — 88 очков после 65 матчей. В таблице Востока «Каролина» прописалась на 1-й строчке, на 2 турнирных балла опережая «Баффало».

Последние матчи: Концовку предыдущей недели «Каролина» провела в канадской Альберте, где снесла «Эдмонтон» (6:3), но проиграла «Калгари» (4:5).

На домашнем льду 11 марта «Харрикейнз» в непростом матче переиграли «Питтсбург» (5:4, бул.), но днями позже не сумели справиться с «Сент-Луисом» (1:3).

Не сыграют: Петр Кочетков, Шейн Гостисбехер.

Состояние команды: «Каролина» остается командой, которая может выдумать себе проблемы — особенно в играх против андердогов — но в общем смысле проводит великолепный сезон.

На момент 65 проведенных встреч «Харрикейнз» входят в квартет сильнейших представителей лиги по заброшенным шайбам (230), а на отрезке в 11 матчей команда из Роли одержала 8 побед.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 3-х последних личных встречах команды забивали 9 голов и более

«Каролина» забивала 4 гола и более в 4-х личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.37, победа «Каролины» — в 2.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: В домашних стенах проблемная «Тампа» столкнется с колоссальным давлением мотивированной «Каролины». При этом сами представители Флориды, безусловно, проявят желание сократить разрыв между лидером конференции и выдадут матч, в котором обоюдная острота в атаке возьмет верх над попытками обеспечить плотность в зоне защиты.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.

Прогноз: Спад «Тампы» оказался более широким, о чем открыто говорит Джон Купер. В текущей форме «Лайтнинг» едва ли сумеют подавить натиск «Каролины», которая, несмотря на фрагментарные сбои, демонстрирует неуступчивость в матчах против соперников высшего турнирного звена.

Ставка: «Каролина» победит в матче за 2.08.