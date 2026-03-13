Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 марта.

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 2:4

Защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов и нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов отметились голевыми передачами.

«Баффало» — «Вашингтон» — 1:2

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 14 минут, отметился двумя бросками и одним силовым приемом.

«Каролина» — «Сент-Луис» — 1:3

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забил в пустые ворота в концовке встречи. Форвард Алексей Торопченко отметился голевой передачей.

«Флорида» — «Коламбус» — 2:1 ОТ

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 4:5

Российский нападающий «Дэвилз» Максим Цыплаков забросил одну шайбу.

«Тампа» — «Детройт» — 4:1

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи.

Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

«Торонто» — «Анахайм» — 6:4

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков забил гол.

«Даллас» — «Эдмонтон» — 7:2

«Миннесота» — «Филадельфия» — 2:3 Б

«Виннипег» — «Рейнджерс» — 3:6

«Юта» — «Чикаго» — 2:3 ОТ

«Сиэтл» — «Колорадо» — 1:5

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:3 Б

«Вегас» — «Питтсбург» — 6:2