Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 марта.
«Бостон» — «Сан-Хосе» — 2:4
Защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов и нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов отметились голевыми передачами.
«Баффало» — «Вашингтон» — 1:2
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 14 минут, отметился двумя бросками и одним силовым приемом.
«Каролина» — «Сент-Луис» — 1:3
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забил в пустые ворота в концовке встречи. Форвард Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
«Флорида» — «Коламбус» — 2:1 ОТ
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
«Нью-Джерси» — «Калгари» — 4:5
Российский нападающий «Дэвилз» Максим Цыплаков забросил одну шайбу.
«Тампа» — «Детройт» — 4:1
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи.
Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.
«Торонто» — «Анахайм» — 6:4
Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков забил гол.