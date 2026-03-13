В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Белл Центре» 15 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Сан-Хосе с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Монреаль»
Турнирное положение: После 64 сыгранных матчей «Монреаль» находится на 4-м месте в таблице Восточной конференции с 82 очками в активе. От лидерского трио канадцев отделяют 2 пункта.
Последние матчи: В конце предыдущей недели «Монреаль» завершил выезд в Калифорнию яркой победой над «Лос-Анджелесом» (4:3).
Днями ранее в домашних стенах команда Мартена Сан-Луи взяла верх над «Торонто» (3:1). Другой результат с +2 на счету «Канадиенс» зафиксировали на площадке «Оттавы» (3:2).
Не сыграют: Коул Кофилд, Патрик Лайне.
Состояние команды: «Монреаль» не всегда действует последовательно в контексте отдельных отрезков, но в целом проводит сильный сезон, демонстрируя поступательный прогресс.
На момент написания «Канадиенс» входят не только в топ-4 Востока по заработанным очкам, но и замыкают лидерский квартет конференции по результативности (228). В 5 последних матчах дома канадцы из Квебека набрали 9 зачетных баллов.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Калифорнийцы из Сан-Хосе провели 63 матча и набрали 68 очков, с которыми занимают 8-е место в таблице Запада, на 1 балл, опережая «Сиэтл», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».
Последние матчи: В минувшие выходные «Сан-Хосе» завершил домашнюю серию поражениями от «Сент-Луиса» (2:3, от) и «Айлендерс» (1:2, от).
Накануне «Шаркс» отправились в гости к «Баффало», на территории которого потерпели неудачу (3:6). В последнем матче команда Райана Варсофски добилась победы над «Бостоном» (4:2).
Не сыграют: Логан Кутюр, Тай Делландреа, Кэри Прайс, Ярослав Аскаров.
Состояние команды: Один лишь факт, что команда борется за плей-офф, на западе Калифорнии уже вызывает восторг. На старте чемпионата «Сан-Хосе» был до безобразия плох и казался безнадежным.
Прогресс молодых игроков стал одним из факторов, способствовавших стремительному скачку «Шаркс», которые в 7 предыдущих матчах заработали 10 зачетных баллов.
Статистика для ставок
- В 3-х последних личных встречах команды забивали 6 голов и более
- «Сан-Хосе» победил в 8 личных встречах из 9 последних на льду «Монреаля»
- В 10 личных встречах из 11 последних на своей территории «Монреаль» не забивал больше 2-х голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.62, победа «Сан-Хосе» — в 3.59.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.
Прогноз: В гостях «Сан-Хосе» в последнее время играет слабо, тогда как «Монреаль», напротив, прибавил в домашних матчах. Отталкиваясь от фактора канадской площадки и формы на дистанции, в предстоящем матче верится в победу команды Сан-Луи, которая будет готова разобрать оборону «Шаркс» и выдать высокую результативность.
Ставка: «Монреаль» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.01.
Прогноз: «Монреаль» привык играть в атаку, что для «Сан-Хосе» в сущности является наиболее острой проблемой с учетом неспособности выдерживать компактность в зоне защиты.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3.5 за 1.86.