прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Белл Центре» 15 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Сан-Хосе с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Монреаль»

Турнирное положение: После 64 сыгранных матчей «Монреаль» находится на 4-м месте в таблице Восточной конференции с 82 очками в активе. От лидерского трио канадцев отделяют 2 пункта.

Последние матчи: В конце предыдущей недели «Монреаль» завершил выезд в Калифорнию яркой победой над «Лос-Анджелесом» (4:3).

Днями ранее в домашних стенах команда Мартена Сан-Луи взяла верх над «Торонто» (3:1). Другой результат с +2 на счету «Канадиенс» зафиксировали на площадке «Оттавы» (3:2).

Не сыграют: Коул Кофилд, Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» не всегда действует последовательно в контексте отдельных отрезков, но в целом проводит сильный сезон, демонстрируя поступательный прогресс.

На момент написания «Канадиенс» входят не только в топ-4 Востока по заработанным очкам, но и замыкают лидерский квартет конференции по результативности (228). В 5 последних матчах дома канадцы из Квебека набрали 9 зачетных баллов.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Калифорнийцы из Сан-Хосе провели 63 матча и набрали 68 очков, с которыми занимают 8-е место в таблице Запада, на 1 балл, опережая «Сиэтл», «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл».

Последние матчи: В минувшие выходные «Сан-Хосе» завершил домашнюю серию поражениями от «Сент-Луиса» (2:3, от) и «Айлендерс» (1:2, от).

Накануне «Шаркс» отправились в гости к «Баффало», на территории которого потерпели неудачу (3:6). В последнем матче команда Райана Варсофски добилась победы над «Бостоном» (4:2).

Не сыграют: Логан Кутюр, Тай Делландреа, Кэри Прайс, Ярослав Аскаров.

Состояние команды: Один лишь факт, что команда борется за плей-офф, на западе Калифорнии уже вызывает восторг. На старте чемпионата «Сан-Хосе» был до безобразия плох и казался безнадежным.

Прогресс молодых игроков стал одним из факторов, способствовавших стремительному скачку «Шаркс», которые в 7 предыдущих матчах заработали 10 зачетных баллов.

Статистика для ставок

В 3-х последних личных встречах команды забивали 6 голов и более

«Сан-Хосе» победил в 8 личных встречах из 9 последних на льду «Монреаля»

В 10 личных встречах из 11 последних на своей территории «Монреаль» не забивал больше 2-х голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.62, победа «Сан-Хосе» — в 3.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: В гостях «Сан-Хосе» в последнее время играет слабо, тогда как «Монреаль», напротив, прибавил в домашних матчах. Отталкиваясь от фактора канадской площадки и формы на дистанции, в предстоящем матче верится в победу команды Сан-Луи, которая будет готова разобрать оборону «Шаркс» и выдать высокую результативность.

«Монреаль» не проиграет + ТБ 5.5

Прогноз: «Монреаль» привык играть в атаку, что для «Сан-Хосе» в сущности является наиболее острой проблемой с учетом неспособности выдерживать компактность в зоне защиты.

Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3.5

