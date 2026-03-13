прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.81

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «УГМК-Арене» 14 марта. Начало встречи — в 15:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» замыкает лидерский квартет Восточной конференции с 82 очками после 64 сыгранных матчей. От «Ак Барса» уральский коллектив отстает на 6 пунктов.

Последние матчи: В начале прошлой недели «Автомобилист» зафиксировал минимальную победу над ЦСКА в Москве (1:0).

Еще в одной столичной игре команда Николая Заварухина прикончила «Динамо» (4:0). Победу екатеринбуржцы одержали в гостевом дерби с «Металлургом» Мг (3:1), после которой вернулись домой, где прибили «Локомотив» (4:1).

Не сыграют: У «Автомобилиста» потерь нет.

Состояние команды: Перед кубковым этапом «Автомобилист» вышел на пик формы, которую намерен сохранить — или больше прокачать — до начала заветного раунда.

В 10 последних матчах команда Николая Заварухина одержала 9 побед. При этом исключительно уральцы выглядят и в обороне. В частности, в 8 встречах описываемого отрезка «Авто» не пропускало больше одной шайбы.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА провел 65 матчей и набрал 80 очков, с которыми закрепился на 4-й строке Западной конференции. От лидерской тройки столичных армейцев отделяют 3 зачетных балла.

Последние матчи: В домашних матчах предыдущей игровой недели ЦСКА уступил «Автомобилисту» (0:1) и «Авангарду» (0:2), но справился с «Трактором» (1:0).

В начале новой недели армейцы с минимальным гандикапом победили «Сочи» (2:1). Аналогичным результатом завершилась встреча с южанами, которая была доиграна 11 марта (2:1).

Не сыграют: Клим Костин, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: ЦСКА по-прежнему испытывает проблемы в так называемых «больших матчах», но в условиях регулярных потерь очков умудряется улучшать турнирное положение перед стартом плей-офф.

При наиболее удачных вариантах армейцы способны запрыгнуть в верхнюю тройку Запада. В игровом ключе столичный клуб входит в тройку худших в конференции по результативности (154), но обладает вторым по силе в лиге показателем пропущенных шайб (139), уступая только «Локомотиву» (130).

Статистика для ставок

«Автомобилист» не проигрывает на протяжении 7 последних матчей

«Автомобилист» не пропускает больше 1 гола на протяжении 4-х матчей кряду

В 3-х личных встречах из 4-х последних команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.09, победа ЦСКА — в 2.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: «Автомобилист» проживает лучшие недели перед началом плей-офф. Команда собирает один победный результат за другим и явно не станет снижать требования к своей самоотдаче во встрече с ЦСКА, которому за пределами столичной арены не всегда играется комфортно.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.81.

Прогноз: По показателям в защите команда Игоря Никитина остается одной из лучших, но преувеличенная академичность вряд ли остановит «Автомобилист», у которого идет игра впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.00.