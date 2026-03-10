прогноз на матч НХЛ, ставка за 3.25

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Гранд Казино Арена» 11 марта, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Юта с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Миннесота»

Турнирное положение: В Западной конференции «Миннесота» занимает 3-е место, в 64 матчах клуб набрал 85 очков.

Последние матчи: «Миннесота» на выезде проиграла «Колорадо», уступив лишь в серии буллитов, так как основное время матча завершилось вничью (2:2). В послематчевых бросках хоккеисты Джона Хайнса одержали победу со счетом 2:1.

Не сыграют: «Миннесота» не сможет рассчитывать на травмированных Маркуса Фолиньо и Маркуса Йоханссона.

Состояние команды: Победная серия «Миннесоты», насчитывавшая два матча, прервалась. Ранее команда добилась успеха в играх против «Вегаса» (4:2), «Тампа-Бэй» (5:1).

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции команда из «Юты» занимает 5-е место, коллектив в 63 матчах набрал 72 очка.

Последние матчи: «Юта» в гостях нанесла поражение «Коламбусу» (5:4). Все решилось в овертайме, решающую шайбу в сетку ворот соперника забросил форвард Логан Кули.

Не сыграют: В составе «Юты» из-за травмы не сыграет Михаил Сергачев.

Состояние команды: Хоккеисты Андре Туриньи одержали победу в третьем матче подряд, помимо встречи с «Коламбусом», команда из Солт-Лейк-Сити одержала победы в играх против «Филадельфии» (3:0) и «Вашингтона» (3:2).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 3-е место в Западной конференции

«Юта» занимает 5-е место в Западной конференции

«Юта» в этом сезоне дважды обыграла «Миннесоту» (5:2, 6:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Юты» — в 3.25.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 6 — за 1.78.

Прогноз: В этом сезоне регулярного чемпионата «Юта» дважды переиграла «Миннесоту» с разницей в 3 и 4 шайбы. Не исключаем, что хоккеисты из Солт-Лейк-Сити снова одержат победу.

Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 3.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, в прошлых очных встречах хоккеисты «Миннесоты» и «Юты» набрали на двоих 7 и 8 шайб.

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.35.