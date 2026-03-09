прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 10 марта. Начало встречи — в 12:15 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Амур — Барыс с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Амур» находится на 9-й позиции, на 3 пункта отставая от зоны плей-офф. В 63 матчах хабаровчане заработали 57 очков.

Последние матчи: В начале марта «Амур» на домашнем льду дважды встретился с «Нефтехимиком» и в обоих случаях разочаровал гостей, сбавивших темп (3:2, 3:1).

После двух побед кряду команда Александра Андриевского при своих зрителях сгорела «Салавату Юлаеву» (1:4). Однако уже в следующей встрече дальневосточники взяли уверенный реванш (6:3).

Не сыграют: Роман Абросимов, Алекс Броадхерст.

Состояние команды: У финальной черты регулярного сезона «Амур» сохраняет обоснованные надежды на попадание в кубковый раунд, шаг за шагом сокращая отставание от восьмерки.

На фоне постоянных потерь очков «Сибири» команда Александра Андриевского со своей стороны набрала уверенный ход. Так, в 8 последних матчах дальневосточники одержали 6 побед.

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» затерялся на 10-й строчке в таблице Восточной конференции. В 63 матчах казахстанцы заработали 49 очков и отстали от кубковой зоны на 11 баллов.

Последние матчи: 28 февраля стартовала новая гостевая серия «Барыса». В первом матче коллектив из Астаны потерпел поражение от «Спартака» (3:5).

Ужасающую встречу команда Михаила Кравца провела 2 марта на территории СКА (0:7). В последней игре казахстанцы — в рамках KHL World Games в Китае — одержали эффектную победу над «Шанхайскими Драконами» (8:4).

Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.

Состояние команды: На прошлой неделе «Барыс» потерял математические шансы на плей-офф, хотя фактическую борьбу за топ-8 кризисные казахстанцы прекратили намного раньше.

В 15 последних матчах коллектив Михаила Кравца одержал только 3 победы. Более того, на момент 63 проведенных встреч клуб из Астаны является худшим в своей конференции по результативности.

«Амур» победил «Барыс» в 3-х последних матчах кряду

«Амур» не проигрывает «Барысу» дома на протяжении 8 последних матчей

«Амур» забивал 3 гола и более в 3-х личных встречах на своей территории из 4-х последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.19, победа «Барыса» — в 4.03.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: «Амур» показывает лучшую игру и сохраняет высокий мотивационный подтекст. «Барыс», не имеющий предметных задач, после энергичного перфоманса в Шанхае вряд ли сумеет провести второй кряду качественный выезд.

Ставка: «Амур» победит за 1.84.

Прогноз: Сохраняя широкие проблемы в позиционной защите, казахстанцы столкнутся с давлением со стороны заряженных хабаровчан и вряд ли сумеют избежать грубых оборонительных ошибок в большом количестве.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 3 за 2.13.