прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Северсталь с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Локомотив»

Турнирное положение: В 63 матчах «Локомотив» заработал 91 очко. В таблице Западной конференции ярославцы занимают 1-е место, на 8 баллов опережая «Динамо» Минск.

Последние матчи: Последний матч при домашних зрителях «Локомотив» провел 24 февраля. В тот игровой день лидер Запада победил московское «Динамо» (3:1).

Днями позже на выезде команда Боба Хартли прибила СКА (5:2), а в ходе предыдущей недели разобралась с «Северсталью» (3:2, бул.) и «Сочи» (3:2).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» близится к завершению регулярного сезона в статусе первой команды Запада и второго коллектива в общем рейтинге чемпионата.

В последние недели подопечные Боба Хартли демонстрируют отличные результаты. В частности, в 15 предыдущих встречах ярославцы потерпели всего одно поражение, а в 7 недавних матчах ни разу не пропустили больше 2-х голов.

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» провела 63 матча и набрала 81 очко. В таблице Запада череповчане прописались на 3-й позиции, на 2 турнирных пункта отставая от минского «Динамо».

Последние матчи: Пару недель назад «Северсталь» удачно съездила на арену «Барыса» (3:2, от), а затем установила победу на территории «Металлурга» Мг (4:3, от).

После хорошей игры против лидера лиги череповчане на домашнем льду не смогли справиться с «Трактором» (1:2). В последней встрече команда Андрея Козырева уступила «Локомотиву» (2:3, бул.).

Не сыграют: У «Северстали» потерь нет.

Состояние команды: На последнем рубеже регулярного сезона «Северсталь» понизила темп и выпала из гонки лидеров родной конференции. При этом по-прежнему команда показывает хорошие результаты на дистанции.

В 8 предыдущих встречах команда Андрея Козырева пополнилась 11 зачетными баллами и добилась 5 побед. Между тем череповчане входят в тройку лучших представителей Запада по результативности, забрасывая в среднем 2,94 шайбы за игру.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал 7 побед в 9 последних личных встречах

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5 голов

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в 4-х последних матчах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.38, победа «Северстали» — в 4.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.51.

Прогноз: «Локомотив» демонстрирует великолепную форму. Днями ранее ярославцы разобрались с «Северсталью» в Череповце, а теперь постараются сделать то же самое в домашних условиях.

1.92 «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.92.

Прогноз: У финишной черты регулярки лидер Запада не проседает структурно, поэтому «Северстали» будет сложно найти свободное пространство в зоне соперников для реализации хотя бы пары голевых моментов.

2.20 Индивидуальный тотал «Северстали» меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» меньше 1.5 за 2.20.