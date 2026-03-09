В понедельник, 9 марта, ярославский «Локомотив» примет череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

40' Перерыв. Равным получился второй период, удалось «Северстали» счёт сравнять.

40' Цицюра в упор бросал по воротам «Локомотива», выручил хозяев вратарь Исаев, на добивании Цицюра не попал по шайбе в момент когда ворота были пусты.

39' По 2 минуты за грубость получили Рихард Паник у «Локо» и Никита Камалов у «Северстали».

39' Камалов сцепился с нападающим «Локо» Рихардом Паником, но драку предотвратили судьи.

38' Томас Грегуар выкатившись из-за ворот «Локо» пытался пробить Исаева, выручил хозяев вратарь.

37' В полном составе играет «Локомотив».

36' Расставились хоккеисты «Северстали» в большинстве в зоне атаки.

35' Удаление у «Локомотива», на 2 минуты за подножку удален Георгий Иванов.

35' Отложенный штраф у «Локо», вратарь «Северстали» поменялся на дополнительного полевого игрока.

34' Чуть снизился темп игры.

33' Фрэз вывел Никиту Кирьянова на убойную позицию в ходе атаки «Локо» 2 в 1, вновь выручил «Северсталь» вратарь Самойлов.

32' «Северсталь» технично играя в пас готовит бросок в зоне атаки.

31' Позиционная атака «Локо», но до угроз воротам «Северстали» дело не дошло.

30' Чебыкин с лёту подправлял в ворота «Локомотива» с близкого расстояния, но промахнулся мимо створа.

30' Рихард Паник выведенный один на один с вратарем «Северстали» Кирьяновым не сумел переиграть Самойлова.

29' Попытка быстро перейти в атаку «Северстали» обернулась пробросом.

28' Павел Красковский бросал с края зоны атаки «Локомотива», Радулов перекрывал обзор вратарю «Северстали» Самойлову, но справился последний оплот обороны череповчан с угрозой.

27' В высоком темпе развивается игра, соперники поочерёдно проводят атаки.

26' Бросок Максима Шалунова с центра зоны атаки «Локо», выкатившись из ворот вратарь гостей Самойлов на себя шайбу принял.

26' Гоол! 2:2. Адам Лишка выскочив на пятак «Локо» с шайбой на крюке клюшки, занёс её в сетку ворот Исаева.

25' Абросимов подправлял с пятака у ворот «Локо», среагировал вратарь хозяев Исаев.

25' Хорошо в меньшинстве играют хоккеисты «Локо».

24' Удаётся ярославцам в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

24' Удаление у «Локо», на 2 минуты за подножку удален Егор Сурин.

23' Давит «Локомотив» на ворота «Северстали», держатся череповчане во главе с вратарем Самойловым.

23' Бросок Елесина с дальней дистанции по воротам «Северстали», успел клюшку подставить под полёт шайбы нападающий гостей Владислав Цицюра.

23' Позиционная атака «Локомотива».

22' Берёзкин добивал в упор по воротам «Северстали», тащит гостей вратарь Самойлов.

21' Берёзкин убежал один на один с вратарем «Северстали», но переиграть вратаря гостей Самойлова не смог.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Северсталь»

20' Перерыв. Больше «Локомотив» атаковал и владел инициативой по ходу первого периода, «Северсталь» от обороны действовала, счёт отображает происходившее на льду.

20' Скоренов бросал с близкого расстояния по воротам «Локо», шайба в считанных сантиметрах от штанги пролетела.

19' Гоол! 2:1. Руслан Абросимов самым расторопным оказался на пятаке у ворот «Локо» и добил шайбу в сетку хозяев из «краски».

19' Паник метил в дальний верхний угол ворот «Северстали», шаба рядом со штангой пролетела.

18' Вынудили игроки «Локомотива» совершить проброс хоккеистов «Северстали».

17' Гоол! 2:0. Мартин Гернат нанёс бросок от синей линии зоны атаки «Локомотива» из под защитника «Северстали», не среагировал вратарь гостей Самойлов.

16' Организованно обороняется «Локомотив», не позволяя создавать угрозы у своих ворот.

15' Зацепившись за владение шайбой, хоккеисты «Северстали» приступили к позиционной атаке.

14' Инициатива у «Локомотива», вынуждены защищаться череповчане.

13' Николаев бросил с входа в зону «Северстали», зафиксировал шайбу вратарь гостей Самойлов.

12' Бросок Адама Лишки из круга вбрасывания зоны атаки «Северстали», щитками отразил шайбу вратарь хозяев Даниил Исаев.

11' Атака на скорости прошла у «Локо», Кирьянов бросал по воротам «Северстали» с близкого расстояния, выручил гостей вратарь Самойлов.

10' Бросок Красковского в сторону ворот «Северстали» сумел заблокировать защитник гостей Иоаннис Калдис.

09' Андрей Сергеев бросил с края зоны атаки «Локомотива», шайба в крестовину ворот «Северстали» попала.

08' Быстрая атака «Локо» 3 в 1, но защитник «Северстали» Владимир Грудинин сумел заблокировать бросок.

07' Позиционная атака «Северстали», тщательно разыгрывают шайбу гости.

06' Александр Радулов босал с центра зоны атаки «Локомотива», шайба мимо ворот пролетела.

05' В атаке «Северсталь», но не позволяют череповчанам на позиции для бросков вырываться хозяева.

04' Бросок Шалунова в створ ворот «Северстали», поймал шайбу вратарь гостей Самойлов ловушкой.

03' Позиционная атака «Северстали», внимательно в обороне действуют ярославцы.

02' Гоол! 1:0. Рихард Паник ворвавшись в зону атаки «Локо», точно бросил в притирку со штангой в дальний угол ворот «Северстали», без шансов для вратаря гостей Александра Самойлова.

01' Ответили команды атаками с бросками в створ в ворот, вратари вступили в игру надежно.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Северстали».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителя.

16:40 Главными судьями матча будут Ромасько Евгений и Александр Соин.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Ульев, Черепанов, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Иванов, Никулин, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрэз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов.

Стартовый состав «Северстали» Телеграм каналд ХК «Северсталь»

«Северсталь»: Шостак, Самойлов; Грудинин, Буренов, Калдис, Камалов, Грегуар, Жуков, Фомин; Цицюра, Скоренов, Абросимов, Веряев, Лишка, Квочко, Аймурзин, Подшивалов, Казулаев, Думбадзе, Чефанов, Чебыкин, Ильин.

«Локомотив»

В 63 матчах «Локомотив» заработал 91 очко. В таблице Западной конференции ярославцы занимают 1-е место, на 8 баллов опережая «Динамо» Минск. Последний матч при домашних зрителях «Локомотив» провел 24 февраля. В тот игровой день лидер Запада победил московское «Динамо» (3:1). Днями позже на выезде команда Боба Хартли прибила СКА (5:2), а в ходе предыдущей недели разобралась с «Северсталью» (3:2, бул.) и «Сочи» (3:2).

«Локомотив» близится к завершению регулярного сезона в статусе первой команды Запада и второго коллектива в общем рейтинге чемпионата. В последние недели подопечные Боба Хартли демонстрируют отличные результаты. В частности, в 15 предыдущих встречах ярославцы потерпели всего одно поражение, а в 7 недавних матчах ни разу не пропустили больше 2-х голов. У «Локомотива» потерь нет.

«Северсталь»

«Северсталь» провела 63 матча и набрала 81 очко. В таблице Запада череповчане прописались на 3-й позиции, на 2 турнирных пункта отставая от минского «Динамо». Пару недель назад «Северсталь» удачно съездила на арену «Барыса» (3:2, от), а затем установила победу на территории «Металлурга» Мг (4:3, от). После хорошей игры против лидера лиги череповчане на домашнем льду не смогли справиться с «Трактором» (1:2). В последней встрече команда Андрея Козырева уступила «Локомотиву» (2:3, бул.).

На последнем рубеже регулярного сезона «Северсталь» понизила темп и выпала из гонки лидеров родной конференции. При этом по-прежнему команда показывает хорошие результаты на дистанции. В 8 предыдущих встречах команда Андрея Козырева пополнилась 11 зачетными баллами и добилась 5 побед. Между тем череповчане входят в тройку лучших представителей Запада по результативности, забрасывая в среднем 2,94 шайбы за игру. У «Северстали» потерь нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 5 матчей в рамках регулярного сезона КХЛ. После 2-ух домашних побед «Локомотива» в сентябре (4:1 и 2:1), «Северсталь» так же 2 раза одолела ярославцев на домашнем льду в Череповце: в октябре (4:3), и в ноябре (2:0). Последняя игра между соперниками состоялась 2-го марта в Череповце, тогда победа в серии буллитов осталась за «Локомотивом» (2:3 Б).

«Локомотив» одержал 7 побед в 9 последних личных встречах. В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5 голов. «Локомотив» обыграл «Северсталь» в 4-х последних матчах на домашнем льду.

